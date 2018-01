Gevaldig bog: Produktiv mestermaler efterlod sig op mod 20.000 billeder af fortidsdyr Smukt indbundet bog fra Taschen om fortidsdyr byder på en sjælden form for kunsthistorie.

Bogen med titlen ’Paleoart’ er kæmpestor, og det har en nærliggende grund. For dens emne er kæmpestore dyr: dinosaurer ikke mindst. De er så store, at de mere end én gang har skræmt et biografpublikum fra vid og sans. Og måske kan de også give et læsende publikum et godt gys. Det kunne godt være en af hensigterne med denne udgivelse, ud over – naturligvis – at fortælle fortidsdyrenes kunsthistorie. For sådan en historie har de i kraft af alle de gange, de er blevet afbildet – mere eller mindre fantasifuldt – gennem mere end halvandet hundrede år.

Titlen ’Paleoart’ skal ikke forveksles med udtrykket ’paleolitic art’, som betyder kunst fra den ældste stenalder. For mens den sidste kunst – hulemalerierne – er op mod tyve tusinde år gammel, rækker den første kun tilbage til ca. år 1830. Før denne debut kendte man ikke rigtig til de dyr, som umuligt kunne have gjort Adam og Eva selskab i Paradisets Have. Der var også engang, hvor man troede, at verden blev skabt 23. oktober 4004 før Kristi. Tidspunktet på dagen kunne diskuteres. Det var enten klokken ni om morgenen eller klokken seks om aftenen, afhængig af den beregningsmodel, man anvendte!

Men som tiden gik, og forskningen vandt frem, blev kloden meget, meget ældre. Mennesket, der i Bibelens beretning havde været det væsen, der var ankommet først af alt levende og endda skabt i Guds billede, blev med årene nedklasseret til at være det væsen, der indtraf sidst, og først over 60 millioner år efter, at dinosaurerne modvilligt havde forladt klodens overflade.

Det, man overhovedet vidste om disse fortidsøgler, havde udgravninger røbet for forskeren – enten i form af skeletter eller bare dele af dem. Resten – muskler, kød, skind, fjer, farve – skulle en kunstner føje til – og på diskutable vilkår. For hvor videnskaben ikke besvarer alle spørgsmål, må fantasien træde hjælpende til. Men når kunstnere kan skildre helgener, engle og gammeltestamentlige profeter, som de kun har læst om, kan de vel også male eller tegne dyr, de ikke har set. Disse realister var altså nødt til at optræde som en slags surrealister. Holdningen var, at når kunstnere som Dali kan male ure, der smelter, og når Magritte kan male mappemænd i mørkt tøj, der i hundredvis daler ned fra himlen, kan de vel også male en stor Brontosaurus eller en sulten Tyrannosaurus rex.