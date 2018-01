Den sidder lige i øjet: Mette Vedsø har begået en kort roman fuld af kloge pointer og iagttagelser om livets hårde sider Der er nok at gøre, når virkeligheden banker på i Palmeparken. Spørg bare Mette Vedsø.

Her er historien om drengen, de kalder Bush, fordi han er døbt George, og hans far er vild med donuts og amerikanerbiler. Fortalt af ham selv. Og her er Mette Vedsø i sit es, fordi hun både kan fatte sig i korthed og sætte ord på alt det, man ellers ikke snakker om. Og der er virkelig mange miles imellem bogtitlens hvide hus og det nedslidte byggeri, de kalder Palmeparken, som ligger et sted i provinsen.

Bush har en mor på førtidspension, der kun er interesseret i sig selv, og en far, der nu i 15 år har forsøgt at holde sammen på den lille familie på 3. sal, samtidig med at han pakker ost i pakker på fabrikken om natten. Engang var de ude at fiske, far og søn, men det er længe siden. Bush er en afværger, der skal holde skole og myndigheder og virkeligheden fra døren så længe, det kan lade sig gøre.

Men nu begynder facaden at krakelere. Far kan snart ikke mere, og mor hænger ud med andre mænd fra blokken. Det kan kun gå galt.

Når det ikke sker, er det på grund af Mette Vedsø. Efter hun har ridset situationen op i korte glimt, kommer Bush i forbindelse med en familie, der lever anderledes. Han bliver hyret som babysitter af en kvinde, som ser ham i tårer ved morfars grav. Morfar var ankeret, som faldt til bunds to år tidligere. Nu kommer Bush ind til renlighed, uvarslet hygge og hybenmarmelade i den pæne ende af byen.