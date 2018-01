Hvorfor skal det være så surt alt sammen?: Forfatter vinder et ekstra hjerte for forsøget på at udvide begrebet 'bog' En bog kan jo også se ud som en lp og bestå af oplæsning, video, skrabelod og kaldes en ordsymfoni. Men det er nu vigtigere, at den er godt skrevet.

»Det går for Jørgen Rygende«, hedder en af David Rousings tekster i denne samling af sorgmuntre, selvironiske monologer. Netop Jørgen Ryg var det jo, der engang spurgte: »Hvorfor fanden skal det være så surt, alt sammen?«. Der er ingen grund til ikke at tro på, at det må være surt at være David Rousing, når han præsenteres sådan: »En midaldrende mand, som midtvejskrisen har kløvet som en økse, så splinterne af hans liv nu ligger tilbage som disse 20 tekstmyriader ...«.

Nu kender jeg ikke David Rousing, men han er også skuespiller, klummeskribent og dramatiker og har, godt nok for nogle år siden, været langtidskæreste med så lækker en dame som skuespilleren Maibritt Saerens. Så helt surt har hans liv altså ikke været. Altid. Men: Rousing er nu løbet ind i en midtvejskrise. Rousing har så skrevet de der 20 tekster på den fornemmelse, og det har givet ham anledning til at tage fat på begrebet ’en bog’: Hvorfor skal det være så surt? Hvorfor skal en bog absolut være på 250 matte papirsider på 140 gange 220 mm og trykt hos Narayana Press, 8300 Odder, og pakket ind i stift bind?

Hvert ord kan høres oplæst af forfatteren via et web-link, der kan skrabes (!) frem i bogen, man kan endda også se en video med forfatteren selv via et andet link

Rousing har ret: Det behøver da ikke være sådan. Hvilket manden, hans fotograf og hans forlægger til fulde får bevist: Godt nok har de lavet en bog, men: Den er trykt på blankt papir, i et format som en vinyl-lp, den består godt nok af tekst og billeder, men hvert ord kan høres oplæst af forfatteren via et web-link, der kan skrabes (!) frem i bogen, man kan endda også se en video med forfatteren selv via et andet link. Derudover følger der et stærkt iscenesat foto af forfatteren i en barok situation med hver eneste tekst.

Nyfortolkning af bogbegrebet

Der er i sandhed tale om et projekt, der fornyer begrebet ’bog’: billeder, lyd, musik, oplæsning, video! Bogen er ikke engang inddelt i kapitler. Næh, David Rousing har – nu da projektet har fået undertitlen ’En ordsymfoni’ – inddelt teksterne, meget musikalsk, i satser: første sats, anden sats, etc. (All right, ’Født i går’ er så også, ligesom almindelige bøger, trykt hos Narayana Press i Odder. Det må der være en teknisk (eller økonomisk) forklaring på).

Hu-hej, hvor det kører: Det eneste problem er, at teksterne ikke er gode

Hu-hej, hvor det kører: Det eneste problem er, at teksterne ikke er gode. De er hverken morsomme, dybsindige, fascinerende dobbelttydige eller sprogligt substantielle nok til at kunne bære alt det halløjsa. Ikke, at man ikke kan mærke intentionen: En mand, der egentlig har det meget fedt, syrer ud over alt muligt, der går ham imod her i livet eller var bedre i gamle dage eller får ham til at tænke på, at han selv i det mindste var bedre, da han var yngre.

Som komiker er der lidt Povl Erik Carstensen over Rousing. Som skribenttype får han mig til at tænke på Per Munch og Lars Dahlager, der begge skriver lidt forkælet om deres midtvejskrise her i avisen (ligesom Rousing også gør indimellem). De har lidt den samme måde at iscenesætte sig selv på. Bortset fra altså, at Rousing, rent håndværksmæssigt, slet ikke skriver lige så godt som de to andre. Dertil er der stilmæssigt alt for meget gentagen tomgang hos Rousing. Det er for banalt og nemt, erkendelsesmæssigt som sprogligt.