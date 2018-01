En god bog til de kolde vinteraftener: 'Rødt og Sort' er et tigerspring af en roman

Julien og den vilde Mathilde er ’moderne’ ved at være sammensatte, og i deres ambivalens svinger de fatalt sammen, indtil de når frem til den ægte lidenskab i sorgen – hver sin sorg, og han træder ud af det, eksistentialisterne kaldte uegentligheden.

Det er et eminent portræt af to stejle sjæle, der også er tidstyper, og ovenover tegner den ironiske fortællerstemme en epoke hærget af politisk reaktion og hykleri, omtåget af grådighed, snobberi og røgelse. Bidsk og vittigt.

Som krydsning af psykologisk analyse og samfundsbillede er ’Rødt og sort’ et tigerspring i romankunsten. Stendhal fortsætter den klassisk franske tradition for ’anatomi af hjertet’, og med afsæt i oplysningen springer tigeren hen over 1820’ernes romantik, frem til sin egen tidlige realisme. Men romanen kan også ’bare’ læses som et tidløst mesterværk, barsk og smuk – og så frisk som hentet lige op af havet.

Stendhal var så forud for sin tid, at Victor Hugo efter sigende kun nåede til side 4 i ’Rødt og sort’. Værst for ham. Selv ventede Stendhal først at blive forstået i 1880, måske først i 1930. Han skrev, sagde han, for the happy few, og sådan føles det også at læse ham nu. Ikke at vi er få, tværtimod, men man er lykkelig.