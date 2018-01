Det skal du læse i vinterkulden: Ingen har nogen sinde brugt udsagnsordet 'at have' så fint som Johannes Ewald Politikens boganmeldere anbefaler i serien 'Vinterværker', hvad du kan læse for at glemme den elendige vinter. Thomas Bredsdorff peger her på Ewalds selvbiografi 'Levned og meninger'.

Det var en af disse sure dage, som denne såkaldte vinter er fuld af, med støvregn og stormkast. Fik lyst til at rejse væk uden at flytte mig og hev Johannes Ewalds ufuldendte selvbiografi ned fra reolen.

Beretningen om poetens kærlighed til Arendse, som mange vil huske fra deres gymnasietid, er et højdepunkt i ’Levned og meninger’. At skildre sådan et forløb ved hjælp af et så uanseligt udsagnsord som ’at have’ er en kunst, ingen har gjort ham efter. Havde jeg Arendse, spørger han. Og svarer, egentlig havdes jeg af denne skyggefulde skønhed, som er ubeskrivelig, og som han dog beskriver. Og nu har en anden mand hende. Jeg havde, jeg havdes, han har. Så kort. Så hårdt.

Men denne gang var det noget andet, der fangede mig. Ewald var et par og tredive, da han skrev beretningen om sit levned og sine meninger. Hans aktuelle liv var gået i spåner på det tidspunkt, men sit liv som halvt så gammel havde han fuldstændig styr på. Hvis man skal tro hans fremstilling, vidste han som teenager nøjagtig, hvem han var, og hvem han ville være. Det, som så mange drømmer om, uden at kunne.

Unge Ewald havde, mener den modne mand, to grundtræk i sin karakter. Han ville bemærkes, og han ville være fri. Det sidste var det vigtigste, for friheden er »en af de største timelige lyksaligheder«.

Forældrene ville gerne have ham ind i deres egen socialgruppe. Faderen var præst, så det skulle knægten også være. Ewalds modvilje mod deres ønske skyldtes hverken troen eller prædikenarbejdet, men trædemøllen. Han ville ikke have noget imod at holde 60 prædikener om året, siger han. Hvis bare han selv måtte bestemme hvornår. For eksempel gerne syv på en uge og så ingen i et par måneder. Eller »to hundrede i et år, og slet ingen i de to følgende«.

Vil man skrive noget vigtigt, må man aldrig gøre det »i et kammer, hvor der er megen gennemgang og mange fluer, og aldrig længere end tre timer ad gangen«. Ewald havde ikke egnet sig til at arbejde i storrumskontorer. Havde han fået valget mellem en øde ø og en kongetrone, ville han have valgt øen, sværger han på.

En ø så ensom som Robinson Crusoes er på en måde, hvad han har fået, da vi møder ham.

Han er stukket af hjemmefra for at melde sig til den preussiske krig og befinder sig sammen med sin ældre bror »venneløs og pengeløs« et sted på vejen. Ved at iagttage sin modsætning, broderen, får Ewald lejlighed til yderligere at præcisere, hvem han selv er.

Den unge mands forelskelse i sprut

Storebror havde svært ved at rode sig ud af noget, men let ved at rode sig ind i de største vanskeligheder. Han besad nemlig »en overmåde ubestemt og en overmåde bøjelig tænkemåde«. Ydrestyret og omstillingsparat, altså, og for resten snart på vej hjem til mor og far. Det stik modsatte af Johannes.

Man husker vel især ’Levned og meninger’ for én ting ud over kærligheden til Arendse, nemlig den unge mands forelskelse i sprut. Beskrivelsen af den første brandert er endnu et sprogligt højdepunkt. Ingen har et »kilderkærere« hjerte, siger han, og vin gør ham endnu mere kilden, »mere opfindelsesfuld, mere skaberisk, dristigere, ædelmodigere, større og bedre end jeg ellers skulle være«.

Hvad jeg ikke havde bemærket så tydeligt tidligere, er sammenhængen mellem den euforiske beskrivelse af druk og den fuldstændig faste karakter, han tillægger sig selv som 15-årig. Mens andre drikker »af ærbødighed for en forment pligt til at gøre alting med« – det er Ewalds ord for FOMO, altså frygten for ikke at være med i gruppen – så beruser han sig af den stik modsatte grund: for at bestyrke sin karakter som ener.

Er der mon givet et mere træffende portræt af den, der er så god til at stå fast, at han må stikke af for at gøre det. Han nyder at være på flugt »uden forældre, uden opseere (’opsynsmænd’), uden venner og uden penge – hvad ville jeg begære mer?«.