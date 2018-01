Nekrolog: Fred Bass skabte verdens største antikvarboghandel med over 2.500.000 millioner bøger Brugtbogsforhandleren Fred Bass opbyggede verdens største antikvariat, The Strand i New York, der trods Amazon og internet stadig er en succes.

Få mennesker har formentlig haft flere bøger mellem hænderne end Fred Bass. Hans eventyr med brugte bøger startede, da han begyndte hos sin far som 13-årig, og sluttede tidligere på måneden, da han døde som 89-årig. I de mellemliggende 76 år var Fred Bass – med undtagelse af 2 år i militæret – konstant beskæftiget med at købe, sælge og vurdere brugte bøger.

Undervejs fik han opbygget verdens største og mest kendte antikvariat, The Strand i New York. Som alle gode amerikanske forretningseventyr begyndte historien om Fred Bass og The Strand uhyre ydmygt. Faderen, Benjamin Bass, var fattig immigrant fra Litauen. Han åbnede The Strand i 1929 med en startkapital på 600 dollars. Fred var på det tidspunkt 1 år, og det var barske tider i USA.

Han takkede typisk nej til biografier om politiske tabere – denne verdens Al Gore-typer

Samme år kom børskrakket, og butikken gik så skidt, at Benjamin i en periode måtte sætte Fred og hans søster i familiepleje. Men antikvariatet overlevede, og da han blev teenager, begyndte Fred at arbejde der. Et arbejde, han blev bidt af.

»Det er som en sygdom. Jeg får et angreb, næsten som en slags panik af at skulle købe bøger. Jeg bliver nødt til at have nye bøger på hylderne«, som Fred Bass sagde i 1977 til New York Magazine om sin begejstring ved antikvariats-branchen. Faderen rådede ham ellers til at finde en anden branche, men Fred holdt fast og overtog butikken i 1956. Året efter rykkede han den fra 4th Avenue til hjørnet af Broadway og 12th street, hvor han overtog lokalerne fra en tøjbutik.

Og så gik Fred Bass for alvor i gang. Fra et beskedent lager på omkring 70.000 bøger købte han bøger i et nærmest manisk tempo og gjorde The Strand til verdens største antikvarboghandel med over 2.500.000 millioner bøger. ’18 miles of books’ som Strands slogan lyder.

Den lille butik overtog hurtigt hele etagen og i 1970’erne også etagerne ovenover. Ulasteligt klædt i jakke og vest stod Fred Bass selv ved disken og købte og vurderede de bøger, folk kom ind med. Ikke alt fandt nåde for hans øje – de skulle jo også kunne sælges igen – og han takkede eksempelvis typisk nej til biografier om politiske tabere – denne verdens Al Gore-typer.

Ikke alt var lige let, i 70’erne, hvor kriminaliteten hærgede New York, måtte han skjule pengene fra dagens salg i butikken natten over, fordi det var for farligt at gå i banken. Men Bass holdt ved, og ikke bare antikvariatet, men også dens ansættelsespolitik blev legendarisk. For at sortere i de omkring 60 ansøgere, der kom om ugen, lavede Fred Bass nemlig en litterær quiz. Ansøgerne skulle kunne parre ti klassiske titler med ti forfattere. En enkel metode til at sikre, at de ansatte vidste noget om bøger.

En andenlukrativ aktivitet, som Fred Bass specialiserede sig i, var at forsyne rige newyorkere med bøger til deres biblioteker. Folk, der købte store lejligheder eller huse med et indbygget bibliotek, ringede ganske enkelt til The Strand, som så udvalgte en passende samling. Nogle gange efter ønske om særlige emner, andre gange udvalgt efter farve!

For 12 år siden overlod Bass ledelsen til sin datter Nancy. Da var Fred 77 år, men gik ikke på pension af den grund. Indtil han var op i 80’erne var han dagligt i butikken, der har gjort familien stenrig. I 2012 blev Nancy Bass således vurderet til at være god for mellem 70 og 350 mio. kr. Mange penge. Men i The Strand kan man stadig få bøger til 50 cent.