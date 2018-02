Ny mafia-og-politi-krimi: 'Fordærv' er godt skrevet uden for meget stuk og for mange klicheer Fremragende krimi om korrupte politikere og hæderlige politifolk i Italien.

Den 30-årige romerske kriminalkommissær Leone Scamarcio er spændstig, muskuløs og knap to meter høj. Ser godt ud på den latinske måde og har selvfølgelig noget kørende med en kvindelig retsmediciner og sin lidt ældre psykolog, som han frekventerer på grund af sin baggrund.

Han er nemlig søn af en myrdet storcapo i den del af landets organiserede kriminalitet, som hedder ’Ndrangheta’, og som virker i Calabrien. (Den optræder også i Gianrico Carofiglios fantastiske krimier fra Bari).

Nadia Dalbuono: Fordærv









Leone ryger smøger og pot og drikker whisky og taler flydende amerikansk, da han har boet i Los Angeles i fem år. Nu bliver han ved begyndelsen af Nadia Dalbuonos fremragende mafia-og-politi-krimi ’Fordærv’ kontaktet af sin overordnede for at se på en affære om nogle kompromitterende fotos af politikere og gerne lægge låg på.

Snart efter bliver en trækkerdreng fundet myrdet i Trastevere, og igen snart efter forsvinder en lille amerikansk pige på en strand på øen Elba. Sagen breder sig ud som ringe i det grumsede vand i floden, som flyder mod landets mafiaer, Cosa Nostra og Camorra.

Det er en lise at læse en forfatter, som kan sit Italien som bagsiden af en pizza

Vi er i det smukkeste land, men også det ulykkeligste, hvor korruptionen og kriminaliteten blomstrer lige så vildt og voldsomt som Goethes berømte citrontræer. Og Scamarcio har sin fortid imod sig som den fortabte søn fra et forbrydersyndikat. Kan man stole på ham, den neurotiske enspænder, som måske stadigvæk har et ben i hver lejr og slås med sine egne dæmoner i så henseende? Var hans egen far monstro indblandet i noget, som mere og mere ligner organiserede orgier med kidnappede børn og købte bøsser? Overklassen smeltet satanisk og infamt ind i underverdenen.

Der er jo en del engelskskrivende krimiforfattere, som med bravur, bekymring og kærlighed har skrevet om Italiens tragiske tilstand som en syg politisk nation. Amerikaneren Donna Leon og briten Michael Dibdin. Er du til dem, så er ’Fordærv’ lige noget for dig. Dalbuono skriver rigtigt godt uden for meget stuk og for mange klicheer.

Det er en lise at læse en forfatter, som kan sit Italien som bagsiden af en pizza. Hendes Rom er både turistens flotte palæer og prægtige fontæner og den indfødtes farlige gyder, smågangstere på scooter og cafeer, du ikke skal besøge. Historien oser herligt af oregano, tomatsovs og olivenolie serveret af en parfumeret brunette med sveskeøjne og opsat hår.

Du skal huske at spise, før du går i gang. Snuppe en grappa, når det bliver for spændende, og en espresso for at holde dig vågen.

Min eneste anke er, at det nu og da bliver for indviklet i den labyrintiske intrige, så du mister noget af overblikket i denne bog på over 400 sider. Der er skrevet yderligere to, og Scamarcio er værd at samle på.