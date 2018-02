Er du klar til valentinsdag? Sådan skriver du det perfekte kærlighedsdigt Valentinsdag nærmer sig, og nej, det er ikke nok med mælkechokolade og en slatten rose. Bogredaktionen guider til kærlighedslyrikken.

14. februar er det valentinsdag.

Og, ja, ja, selvfølgelig er det noget amerikaniseret pjat, men hvem kan sige sig fri for at ønske sig en smule romantik på en ellers kedelig, grå onsdag? Ingen, vel?

Vi har derfor taget et dybt kig i litteraturhistoriens rosenrøde afdeling, fra Sappho til Shakespeare, og præsenterer her fem huskeregler, til når du skal skrive et kærlighedsdigt til din udkårne.

1) Beskriv I

Det kan ikke siges ofte nok: Det allervigtigste i et godt kærlighedsdigt er beskrivelserne.

Først og fremmest beskrivelserne af din elskede. Hvordan ser han, hun eller hen ud? Og hvad med personligheden? Hvis du kan indfange det præcist, viser det, at du er opmærksom, og det går rent ind.

I den forbindelse kan det kun anbefales at skrue godt op for billedsproget. Blomster og især roser er efterhånden noget af en kliché (»Du er som en blomst«, skrev Heinrich Heine direkte), men du kan også tage ved lære af Lord Byron. 1800-tals digteren har skrevet det vel nok mest berømte kærlighedsdigt i engelsk litteratur, et digt, som til stadighed bliver brugt i utallige bryllupstaler. Så et eller andet må han have gjort rigtigt.

’She Walks in Beauty’ hedder digtet, der beskriver en underskøn kvinde ved at sammenligne hende med en stjerneklar nat, en perfekt balance af lys og mørke. Det bliver aldrig det samme på dansk, men de to første linjer lyder cirka sådan her: »Hun går i skønhed, ligesom natten/ af skyfri himmelstrøg og stjernehimmel«.

2) Beskriv II

Når du har skildret, hvordan din elskede ser ud og er, er det tid til at beskrive selve din kærlighed til vedkommende. Ikke nogen nem opgave, men som Per Olov Enquist meget klogt skriver: »Kærligheden kan man ikke forklare, men hvem var vi, hvis vi ikke forsøgte«.

Du kan for eksempel gøre som den store danske erotiker Emil Aarestrup, der lægger vægt på det sanselige, den brusende kødelige kærlighed, som er så flygtig: »Hold fastere omkring mig/ med dine runde Arme;/ hold fast, imens dit Hjerte/ endnu har Blod og Varme/ Om lidt, saa er vi skilt ad«.

Du kan også gøre som Tove Ditlevsen, der skriver ømt om kærlighedens sårbarhed: »Så tag mit hjerte i dine hænder,/ men tag det varsomt og tag det blidt,/ det røde hjerte – nu er det dit«.

Eller du kan gøre som den frejdigt slentrende Goethe, der bruger den blomstrende natur i maj som billede på sin muntre kærlighed til en fager præstedatter: »O kærlig’, o kærlighed/ så gylden smuk/ Som morgenskyer«.

3) Sæt scenen

Det er svært at forestille sig et kærlighedsdigt, der foregår på en parkeringsplads. I stedet bør du ty til en mere klassisk romantisk scenografi, når du skriver dit digt.

Højsangen, Bibelens helt eget og temmelig saftige kærlighedsdigt, er for eksempel udformet som et overdådigt poetisk festmåltid. Det er spækket med mad og drikke – rosinkager, mælk, honning, granatæbler, vin, alt muligt – og man får indtryk af, at de elskende simpelthen spiser hinanden, så lystfulde er de. Det er én mulighed.