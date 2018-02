Det går den gale vej: Kvinder fik mere plads i fortidens fiktion Nyt studie viser, at kvinder havde mere plads i litteraturen, dengang H.C. Andersen var barn.

Det så bedre ud med ligestillingen for 170 år, når det gælder antallet af kvindelige romanforfattere.

Det viser et nyt studie, der spænder over hele 100.000 engelsksprogede romaner skrevet fra 1780 til 2007. Bag den står forskere fra universiteterne i Illinois og Berkeley, og de forventede at kunne påvise en stigning i antallet af både kvindelige forfattere og flere kvindelige hovedkarakterer i romanerne over tid.

Men fra det 19. århundrede og frem til de tidligere 1960'ere er der i stedet sket et fald i begge. Eksempelvis falder andelen af romaner skrevet af kvinder fra 50 procent til 25 procent i årene 1850 til 1950.

Forskerne var overraskede over det dalende antal kvindelige forfattere/karakterer netop i en periode, »hvor man kunne forvente at se effekterne af den første bølge af feminismen«, som de forklarer i artiklen i tidskriftet Journal of Cultural Analytics.

De gisner om forklaringen på faldet af kvindelige forfattere og peger på, at forfatterrollen med tiden fik højere status og derfor blev mere eftertragtet af mænd, samt at kvinder over de samme 170 år spillede en stærkt stigende rolle som forfattere af fagbøger.

Kvinder sukkede

Studiet viser også, at fiktionens mænd i det 19. århundrede »grinede«, var »passionerede« og ejede flere ting, men kvinder havde lettere til tårer, »følte« mere, »sukkede« og »smilede«.

Disse sproglige, kønnede forskelle jævnes dog ud over tid, og fra omkring midten af det 20. århundrede er de firkantede karaktertræk så godt som udvisket, viser studiet.

Men det gælder ikke andelen af kvindelige og mandlige karakterer i fiktionen. Tværtimod.

Den mandlige forfatter er stadig meget tilbageholdende med at give plads til kvindelige karakterer i sine bøger - og de fylder kun en tredjedel i romanerne fra omkring midten af det 20. århundrede.

Og i det hele taget går udviklingen over de 170 år mod, at kvinder får mindre og mindre plads som bærende karakterer i fiktionen, da kvinder også kun får halvdelen af rollerne i romaner skrevet af kvinder.

»Denne kønsforskel holder sig deprimerende stabil gennem 200 år«, konkluderer forskerne.