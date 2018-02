Ny medrivende krimi: Så kan det nok være, at jorden brænder under Oslos politi Ingar Johnsruds anden krimi om politimanden Fredrik Beier lever fuldt op til forgængeren.

Det er bogstaveligt talt svært at overgå en bog, som Ingar Johnsruds omfangsrige krimidebut, ’Wienerbroderskabet’, der var enorm i både omfang og spændvidde – sprogligt såvel som emnemæssigt, hvor den strakte sit blæksprutteplot ud til at omfatte racehygiejne, Anden Verdenskrig, dommedagskulter og islamisk ekstremisme.











Ingar Johnsrud: Kalypso. Oversat fra norsk af Camilla Gellert Nielsen. Gyldendal, 466 sider, 300 kroner.

Og da bogen var lagt an som første del af en trilogi, kunne man vente sig en lignende kolos med ’Kalypso’, bog nummer 2 om den fraskilte træmand af en politiefterforsker, Fredrik Beier.

Men faktisk er bog nummer 2 bedre end den første.

Det er ikke, fordi ’Kalypso’s omfang er mindre (faktisk er den 30 sider længere end forgængeren), men plottet er strammere, og selv om figurerne er mange og svære at holde styr på, er trådene tættere bundet og bedre motiveret.

Fredrik Beier er tilbage på arbejdet efter et blackout, der ligner et selvmordsforsøg med piller og alkohol, men selv kan han ikke huske noget. I stedet kaster han sig over arbejdet, og der er nok at lave på politistationen, for to lig er dukket op, og den ene af de afdøde har været erklæret død i 20 år.

Nogen dækker over noget, og hver gang Beier og hans kolleger får skrællet et lag af, viser der sig et nyt niveau af hemmeligholdelse, indtil konspirationerne peger i retning af nationale sikkerhedstjenester og mørkelagte militæroperationer.

Så kan det nok være, jorden bliver varm under fødderne på Oslos politistyrke.

Ingar Johnsrud puster liv i gløderne fra den kolde krig og antyder, at det gamle fjendskab mellem øst og vest skam ikke er glemt.

Fortællingen pendulerer smidigt mellem nutidens politiefterforskning og 1992, hvor russiske specialstyrker var på hemmelig mission på Kolahalvøen, og man opdagede, at russerne trods nedrustningsaftaler arbejdede på at udvikle biologiske våben.

Noget gik galt, og dette noget er grunden til nutidens drab, men den nærmere sammenhæng er tilfredsstillende svær at regne ud.

Tempoet er skruet op

For så snart man som læser kommer på sporet af opklaringen, viser der sig et lag mere i intrigen. Baggrundsviden kan hurtigt komme til at fylde for meget i krimier, men hos Johnsrud er der næsten intet overflødigt spæk på plottet.

Faktisk er afstikkerne til 1992 nogle af de bedste passager i romanen, hvor Johnsruds beskrivelser af specialstyrkernes interne moralkodeks og de snedækkede fjelde giver ’Kalypso’ en isklar nordisk tone, der klinger rent.

Der stikkes stadig rigeligt med pindebrænde ind i plottet her og der (man mere end fornemmer, at der lægges op til trilogiens sidste bog), men overordnet set er der tempo på og retning i fortællingen, der også drives frem af en frydefuld hudfletning af Oslos overklasse og magtstrukturer, som når Johnsrud beskriver et hjemmebesøg hos en kvinde, der tager imod med et håndtryk, der »var lige så koldt som den stue hun førte dem ind i«.

Kvinden bor på Holmenkollåsen, og Johnsrud beskriver, hvordan Oslos fineste engang boede netop der, men nu har »kørt deres Teslaer ned i bunden igen, til garageanlæggene under luksuslejlighederne langs søen på Tjuvholmen og Sørenga. Den sne de fik gratis heroppe, var skiftet ud med en anden slags sne som de hellere end gerne betalte dyrt for, når de var til champagnefester, ferniseringer og klubaftener«.

Det kan godt være, at han får malet lidt ekstra farver på det norske samfund, men man keder sig ikke i selskab med Johnsrud.