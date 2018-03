Forfatter Jacob Skyggebjerg: »Det psykiatriske system er samvittighedsløst« Den danske forfatter skriver i sin nye roman ’Hjælp’ om sine egne erfaringer med psykiatrien. Og det er ikke kønt. Men det er et forsvar, ikke et angreb, siger han selv.

Vil du ikke beskrive forløbet i bogen?

»Bogen handler om de fem år, hvor jeg havde en behandlingsdom for noget, man almindeligvis ville betegne som en bagatelsag. Jeg var kommet op at skændes med nogle dørmænd, politiet kom og anholdt mig og påstod efterfølgende, at jeg havde nikket dem en skalle. Det havde jeg ikke«.

»Men det blev til fem år i helvede. Fem år, hvor jeg blev holdt nede, og hvor alt, jeg gik i gang med, blev ødelagt. Jeg startede på Journalisthøjskolen, jeg begyndte at lave standup, jeg startede som journalist på Gaffa, arbejde efter arbejde, forhold, venskaber – alt blev ødelagt på grund af indlæggelser. Pludselig, og helt uden at jeg vidste hvorfor, kunne politiet stå ude foran min dør og banke på for at køre mig til hospitalet. I mange år efter har det givet et sæt i mig, hver gang nogen har banket på min dør«.

Du fik en behandlingsdom, fordi du »spillede diagnosen paranoid skizofreni«, står der i bogen. Men hvorfor gjorde du det?

»Det var også en fejl. Det indrømmer jeg gerne. Jeg gjorde det, fordi en veninde havde anbefalet mig det som en måde at slippe for fængselsstraf på«.

Hvorfor skal læseren tro din beretning frem for det, der står i journalen?

»Jamen hvorfor skulle jeg tale usandt? Jeg har ikke nogen agenda. Jeg får ikke noget ud af det her«.

»I bogen er der et citat af Amalie Skram, som et sted skriver: »Man må jo tro på lægerne, ikke sandt, fru Kant? Dannede mennesker er opdraget til det«. Og det er jo sådan, det er. Vi er opdraget til at betvivle det, der står i bogen. Men jeg har haft en klar intention om at skrive sandheden«.

Hvad er der efter din mening galt med det psykiatriske system?

»Det er netop, at det er et system. Det er ligesom en fabrik, som folk bliver kørt igennem«.

»Det er måske nok et system, som har en idé om, at det gerne vil hjælpe mennesker, men så må det bare erkende, at det er mennesker, det har med at gøre, og ikke småkager. Men i stedet virker det, som om det mest af alt handler om at passivisere og om at få de indlagte til at holde kæft. Det er et samvittighedsløst system, som ikke er i stand til at anerkende, at det kan tage fejl«.

Kan man slet ikke sige noget godt om psykiatrien?

»Jeg kan ikke, for jeg har aldrig haft brug for psykiatrien. Hele forløbet med dommen har været meningsløst. Men der findes folk, der har brug for behandling, der har masser af glæde af den«.

Bogen skal ikke forstås som et angreb på et allerede udskældt system, skriver du. Men er den ikke netop det?

»Nej, det er snarere et forsvar for nogle mennesker, som ellers ikke har en stemme. Både indsatte og ansatte i psykiatrien. Fordi jeg har den position, jeg har, og fordi jeg har oplevet systemet på første hånd, føler jeg mig forpligtet til at fortælle min historie«.

Hvad håber du at opnå med bogen?

»Jeg håber, at folk, der arbejder i psykiatrien, vil læse bogen. Det er en mulighed for dem for at se sig selv og det system, de er en del af«.

»Det er vigtigt at sige, at det slet ikke er noget angreb på de mennesker, for de passer jo bare deres arbejde. Mennesker er opdraget til at passe deres arbejde. Det er selve den måde, systemet er indrettet på, der er problemet«.