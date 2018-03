'Domestic noir' er det nye sort: Datteren forsvinder i tågen, men det bliver aldrig rigtig spændende Kriminalroman om forældres værste mareridt formår ikke at gøre læseren søvnløs.

Det nye sort, domestic noir, som altså ikke er så nyt endda, formødre hedder Charlotte Brontë og Daphne du Maurier, er med dæmonisk fokusering på hus og hjem nok kommet for at blive.

Modtrækket til de skandinavisk samfundsorienterede af slagsen er mestendels knyttet til de angelsaksiske lande.

Boganmeldelse









Kate Hamer: Pigen med den røde frakke. Oversat af Svend Ranild. Hoff og Poulsen. 408 sider, 299,95 kroner. Som abonnent får du 15 procent rabat i Boghallen og hos politikenbooks.dk samt fri fragt på Plusbog.dk. Læs mere på politiken.dk/plus

Samfundskulturer med mere traditionelle familieforhold og kønsopfattelser end i Norden. Uhyggen er lagt ind i den familiære mangel på åben og ærlig gennemsigtighed. Hvem er vores forældre? Og navnlig, hvem blev vi gift med?

Begge træk er på dagsordenen i Kate Hamers ’Pigen med den røde frakke’. Beth er lige blevet skilt og er alene med sin 8-årige datter, Carmel, som opfører sig lidt underligt og introvert. Ved en lokal børnefestival strejfer hun således på sine egne veje og forsvinder sporløst i tågen.

I denne har hun mødt noget, som kalder sig bedstefar og tager hende med. Beth er selvfølgelig fortvivlet, politiet gør, hvad det kan, og hendes eksmand, Paul, bebrejder hende, at deres barn er forsvundet.

Som om forfatteren tror, at det at skrive smukt og inderligt også gør historien episk inciterende og vedkommende. Kanske også, fordi hendes personer virker ureflekterede og monotone

Årene går og stadigvæk ingen spor. Undtagen for os læsere, som skiftevis kan følge moderens desperate søgen efter sin datter og datterens egen oplevelse af at blive ældre i samspil med et sælsomt par i USA. Uden at sige for meget er der både tale om sinistert dobbeltspil og om, at der er mere mellem himmel og jord, end ord og tale kan forklare.

Aldrig spændstigt engagerende

’Pigen med den røde frakke’ er velskrevet, ofte med poetiske fregner midt i sin flydende prosa. Den skifter som sagt synspunkt i kapitler mellem mor og datter. Men også med alt for store hop især mod slutningen. Det gør, at romanen faktisk aldrig rigtig bliver spændende på den snært nære måde.

Som om forfatteren tror, at det at skrive smukt og inderligt også gør historien episk inciterende og vedkommende. Kanske også, fordi hendes personer virker ureflekterede og monotone. Bortset fra moderens forståelige og nu og da selvdestruktive humørsyge er alle ganske panderynkende humorforladte.

At en stor pige og siden teenager kan skrive både enfoldigt og gammelklogt om sine meritter og omgivelser, kan du da godt tro på. Med litteraturens poetiske frihed in mente. Men hendes skriverier bliver aldrig særlig spændstigt engagerende.

Måske bør – mest den kvindelige? – læser annamme hele molevitten som en historie om at se sin datter, men uden selvsyn, forvandle sig til en ung kvinde. Tilsat lidt overnaturlighed af den art, som i mine øjne ligger på grænsen til krimigenren. Uden heller rigtig at bevæge sig ind i genren for gys.