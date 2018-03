Whodunit, nordic noir eller true crime: Har du styr på kriminalromanens mange undergenrer? En krimi er ikke bare en krimi. Der findes et utal af genrer. De overlapper på kryds og tværs, men her følger alligevel en guide til de mest almindelige.

Whodunit:

Whodunit er en sammentrækning af det engelske who’s done it, hvem gjorde det, og er vel nok den mest klassiske form for krimi. Mordgåden, hvor læseren får lov at gætte med, i takt med at flere og flere mistænkeligheder dukker op.

Man taler ofte om en særlig ’britisk’ variant. Her befinder vi os i et landligt middel- eller overklassemiljø. Liget er behørigt tildækket med et hvidt klæde, så vi slipper for makabre beskrivelser af afrevne lemmer. Og så er der efterforskeren, en venlig, lidt spøjs karakter, der tøffer rundt og udspørger de lokale.

Eksempler: Agatha Christies bøger om Hercule Poirot og Miss Marple eller Dorothy L. Sayers’ bøger om Lord Peter Wimsey.

Den hårdkogte:

Det er en beskidt verden, man finder i de hårdkogte krimier. Vi snakker korruption, organiseret kriminalitet og forførende femmes fatales med cigaretrør og rødmalede læber. Hovedpersonen er oftest en, ja, hårdkogt privatdetektiv, ikke politimand, for politistyrken er i lommen på mafiaen og ikke til at stole på. Iført trenchcoat og hat må vores barske ven finde vej gennem storbyjunglen og følge sporene, der gerne fører helt op i samfundets højere lag.

Eksempler: Dashiell Hammetts ’Ridderfalken’ og Raymond Chandlers ’Den lange søvn’.

Foto: AP Dashiell Hamett skrev blandt ander 'Ridderfalken', og arbejde selv som ung i et detektivbureau.

Dashiell Hamett skrev blandt ander 'Ridderfalken', og arbejde selv som ung i et detektivbureau. Foto: AP

Politirutinekrimien:

I politirutinekrimien er efterforskeren en del af politiet. Her er det væsentlige at skildre virkelighedens politiarbejde så nøjagtigt som overhovedet muligt. Det betyder også, at en politirutinekrimi sagtens kan finde på at afsløre, hvem morderen er, for læseren, hvorefter det handler om, hvordan ordensmagten får fat i skurken. ’Howcatchem’ i stedet for ’whodunit’, kan man sige.

Eksempler: Ed McBrains, Sjöwall og Wahlöös og Jesper Steins bøger.

Kupdrama:

Du kender det måske bedst fra film som ’Oceans Eleven’, men det findes også i romanform. Kupdramaet. Som krimi er det måske en lidt atypisk fortælling, fordi vi følger og holder med den kriminelle, ikke efterforskeren. Spændingen kommer af, at opgaven, kuppet, er næsten umulig at gennemføre, så der skal nogle virkelig dygtige tyve og en masse planlægning til, hvis det ellers skal lykkes.

Eksempler: Jonas Bonniers ’Helikopterkuppet’ og Donald E. Westlakes ’Dortmunder’-serie.

Historisk krimi:

Den historiske krimi findes i mange varianter. Den kan handle om vikinger, munke eller nazister – det vigtigste er bare, at scenen er sat i fortiden, og at vi har at gøre med en forbrydelse.

Eksempler: Umberto Eco ’Rosens navn’, Lasse Holms trilogi ’Lodbrogsønnerne’ og Philip Kerrs ’Berlin Noir’-serie.

Nordic noir:

Velfærdssamfund og makabre mord smelter sammen i genren, der har fået det skandinaviske krimilandskab placeret på verdenskortet, nordic noir. Der er ikke noget så mørkt som en kold og kort vinterdag i en skandinavisk landsby, og det golde landskab er en perfekt scene for de afpillede skæbner.

Eksempler: Stieg Larssons ’Millenium-trilogi’ og Peter Høegs ’Frøken Smillas fornemmelse for sne’.