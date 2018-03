Tysk forfatter forarger: »95 procent af flygtningene kommer for at indvandre vores socialsystem« Forlag tager afstand fra forfatteren Uwe Tellkamps udtalelser om flygtninge og migranter.

Må en forfatter have holdninger, der læner sig ind over det yderste højre? Og er det i så fald i orden, at forlaget skynder sig at lægge afstand til den slags ytringer?

Spørgsmålene afprøves i disse dage i en heftig tysk debat, der begyndte torsdag aften i Kulturpalast i Dresden. Her stillede forfatteren Uwe Tellkamp op til diskussion med digteren Durs Grünbein. Uwe Tellkamp er mest kendt for den omfangsrige roman ’Der Turm’ (’Tårnet’) om den sidste del af DDR-tiden i hans hjemby, Dresden.

Romanen modtog i udgivelsesåret, 2008, blandt andet den store Deutsche Buchpreis.

Debatten torsdag aften med bysbarnet Durs Grünbein kom dog mest til at handle om immigranter og integration.

Når en diskussionen fører til, at man lægger afstand til en person, skal man ikke undre sig, hvis der ikke længere føres en offentlig debat Michael Kretschmer, ministerpræsident (CDU)

»De fleste flygtninge, der kommer her, gør det ikke som følge af krig og forfølgelse, men snarere for at indvandre vores socialsystem – det er over 95 procent«, sagde Uwe Tellkamp i diskussionen.

Det fik allerede dagen efter hans forlag, Suhrkamp, til på Twitter at melde ud: »På given foranledning: De holdninger, som forfattere fra Huset, giver udtryk for, må ikke forveksles med forlagets«.

Aus gegebenem Anlass: Die Haltung, die in Äußerungen von Autoren des Hauses zum Ausdruck kommt, ist nicht mit der des Verlags zu verwechseln. #Tellkamp — Suhrkamp Verlag (@suhrkamp) March 9, 2018

Ingen skulle tro, at den fine kulturinstitution deler synspunkter med den antiislamistiske forening Pegida eller det højrenationale parti Alternative für Deutschland.

»Hvilket drama«, skriver Alexandra Gerlach i en ironisk kommentar hos den store kulturradio Deutschlandsfunk og slår fast: »Vi har brug for mere diskurs! Også når det handler om uønskede meninger«.

Ret til at være en kritisk røst

Også ministerpræsidenten i delstaten Sachsen, hvor Dresden er hovedby, Michael Kretschmer fra det borgerlige CDU, tager afstand til en så voldsom politisk korrekthed.

»Han har ret til at være en kritisk røst. Det er ærgerligt at opleve den stigmatisering, vi allerede ser nu igen. Når en diskussionen fører til, at man lægger afstand til en person, skal man ikke undre sig, hvis der ikke længere føres en offentlig debat«, siger ministerpræsidenten til avisen Die Welt.

Den socialdemokratiske kulturminister i delstatens regering, Eva-Maria Stange, ser noget anderledes på det:

»Den slags ytringer fodrer dem, som vil forgifte klimaet i vores samfund med udlændingefjendske paroler«, siger hun til avisen.

En uge efter debatten i Dresden åbner den store bogmesse i Sachsens anden store by, Leipzig, på torsdag. Her ventes debatten om Uwe Tellkamps ytringer at fortsætte på fuldt blus sammen med diskussionen om, hvorvidt højrenationale forlag og deres forfattere skal forhindres i at deltage i den type litterære sammenkomster.

Foreløbig er forfatterens holdninger dog ikke værre, end at pressetalsmand for Suhrkamp Tanja Postpischil over for bureauet DPA forsikrer, at forlaget fortsat vil udgive Tellkamp: »Ja, naturligvis«.