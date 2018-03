Det alternative højres svar på Jon Stewart afvist af britisk grænsepoliti

»Det er lykkedes for det alternative højre at frigøre sig fra at blive associeret med ignorante fanatikere for i stedet at blive set som en ungdomskultur, en subkultur, der er sjov og normbrydende«, sagde Angela Nagle til Politiken under et besøg i København.

En stor del af ansvaret for, at mange på højrefløjen har haft trang til at udforske og udleve den grænsesøgende ironi, tilskriver Angela Nagle venstrefløjens stadig større fokus på politisk korrekthed. Venstrefløjen har dyrket identitetspolitikken, hvor politiske holdninger tager udgangspunkt i eksempelvis race, køn eller seksualitet.Og det er især identitetspolitikkens fremmeste fortalere, også kendt som 'Social Justice Warriors', der har været et kærkomment emne for Lauren Southern.

Foto: Marcio Jose Sanchez/AP Lauren Southern taler ved en demonstration på Berkeley i Californien i april 2017. Hun har en hjelm på for at beskytte sig mod kasteskyts fra vrede moddemonstranter. Hovedtaleren ved ytringsfriheds-eventen, den konservative Ann Coulter, måtte senere aflyse.

Hendes stil vækker minder om det velkendte talkshow The Daily Show, som den tidligere vært Jon Stewart gjorde verdensberømt og populært, også herhjemme. Her var det et flittigt anvendt greb at gå til eksempelvis en Donald Trump-event og udstille hans tilhængere ved at stille 'uskyldige' spørgsmål.

Lauren Southern gør i princippet det samme blot med omvendt politisk fortegn, når hun opsøger rasende venstrefløjsdemonstranter og med et skævt smil stiller provokerende spørgsmål.

Lauren Southern udgav i 2016 bogen 'Barbarians: How Baby Boomers, Immigrants, and Islam screwed my generation'. Babyboom-generationen er et udtryk for folk, især amerikanere, der er født i tiden umiddelbart efter Anden Verdenskrig og frem til begyndelsen af 1960'erne.