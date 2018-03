Der er intet nyt under solen i Kasper Støvrings artikelsamling. Det skulle da lige være, at Inger Christensen var konservativ Kasper Støvrings samling af artikler fra de sidste tyve år insisterer på ’det mytiske’ og indlemmer forfattere som Villy Sørensen, Thomas Mann og Inger Christensen i en konservativ klub.

Det, der slår mig, når jeg læser Kasper Støvrings artikelsamling, er, at jeg langt hen ad vejen deler hans syn på litteraturen og eksistensen og så alligevel overhovedet ikke.

Støvring er erklæret konservativ kulturkritiker og mener også at finde et konservativt livssyn i de forfatterskaber, han primært beskæftiger sig med: Thomas Mann, Villy Sørensen, T.S. Eliot.

T.S. Eliot var selv erklæret konservativ, men for de andre to herrers vedkommende er det mere tvivlsomt, om de ville have brudt sig om at blive indlemmet i klubben. Og jeg er temmelig sikker på, at Inger Christensen ikke ville have brudt sig om det, når Støvring gør »den skønne sorg« i hendes ’rekviem’ (altså ’Sommerfugledalen’) til eksempel på en ’konservativ æstetik’.

I Støvrings forståelse er konservatismen en skepsis over for oplysningens fremskridtstro.

Den konservative er skeptisk over for oplysningen, over for troen på, at vi med fornuften kan udrydde de mørke kræfter i mennesket, og han er skeptisk over for fremskridtstanken, idet han opfatter tiden som en cyklisk genkomst af det evigt samme frem for en lineær progression. Jeg er også skeptisk over for en forestilling om, at menneskets dæmoner bare skal bekæmpes med fornuft. Jeg er også skeptisk over for fremskridtstanken, navnlig i skikkelse af den liberalistiske vækstideologi.

Men der hvor jeg står af, er hvor Støvrings konservatisme peger på ’det mytiske’ som løsningen. Som alternativ til fremskridtstanken sætter han den mytiske tid, som alternativ til fornuftens dæmonudryddelse sætter han mytens omgang med dæmonerne. Strengt taget savner jeg nok hos Støvring en mere tilbundsgående definition af, hvad han egentlig mener med det mytiske.

Det bliver besynderligt at fremstille Villy Sørensen som en, der finder heling i myten, når den myte han insisterer på, er en myte om spaltningen som et grundvilkår

På den ene side synes det mytiske at repræsentere noget almenmenneskeligt hævet over tid og sted. På den anden side synes det mytiske at være del af en specifik kulturtradition, således at de myter, vi skal være tro mod i vores kulturkreds, er de gammeltestamentelige, kristne og nordiske.

Tag nu Støvrings tilbagevendende påpegning af, at Villy Sørensen insisterer på syndefaldsmyten. Den lader til at skulle illustrere, at Sørensen midt i modernismen vender sig mod traditionen, den oldgamle fortælling fra det oldgamle testamente. Men Sørensen bruger syndefaldsmyten til at udtrykke den almene sandhed om mennesket, det ’ontologiske faktum’, at det er spaltet, at det i kraft af at være et dødeligt, seksuelt og sprogligt væsen er spaltet.

Forbinder uforenelige størrelser

Nu synes det mytiske imidlertid for Støvring at være vejen til heling. Han opererer med et moderne ’syndefald’, der har revet os løs fra den naturgroede og mytiske sammenhæng. Men det bliver besynderligt at fremstille Villy Sørensen som en, der finder heling i myten, når den myte han insisterer på, er en myte om spaltningen som et grundvilkår.