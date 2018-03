Irsk forfatter skriver bog uden et eneste punktum - til sidst viser det sig at give mening Eksperimenterende og dog helt normalt genkendelig irsk roman om midtvejskrise, klimakrise og tilværelsens helt ufattelige odds.

Når en irsk forfatter benytter så drastisk et greb som at skrive en roman uden brug af et eneste punktum, må man selvfølgelig uvilkårligt tænke James Joyce. En sammenligning, de færreste vil slippe godt fra.

boganmeldelse









Mike McCormack: Solstål. Oversat af Signe Lyng. Forlaget THP. 269 sider, 275 kroner.

Det gælder sådan set også for Mike McCormacks bevidsthedsstrømmende ’Solstål’ oversat fra den lige så lyriske originaltitel ’Solar Bones’. Men det er med titlens poesi som med skrivestilen – grebets radikalitet svarer på ingen måde til indholdets normalitet. Den manglende tegnsætning er knap nok en udfordring for læseren.

Joyce behøver ikke frygte, at hans yngre landsmand skal ånde ham i nakken. Hvor ’Ulysses’ var et litteraturens vagttårn stablet højt af stilistisk vildt forskellige romandele, er ’Solstål’ støbt i ét stykke.

Et stykke, der i udgangspunktet er rationelt berettende og nøgternt i sin stil. Fortælleren er en midaldrende ingeniør ved navn Marcus Conway, så det giver god mening. Men samtidig antyder det strømmende sprogs manglende pauser og de indimellem heftigt opblussende tankespring, at Marcus måske er ude, hvor han ikke kan bunde.

»Sikke en mærkelig dag det er«, konstaterer han midt i det hele. Helt almindeligt mærkelig og i frit fald ned igennem »en følelse af taknemmelighed og rædsel«.

Orden og kaos

’Solstål’ er en roman om orden og kaos. Om den orden, vi tager for givet fra morgenmad til aftengab, selv om vi lever i et vildt og uendeligt univers, hvor odds for, at der overhovedet eksisterer en ingeniør på en lille perifer planet i en af Mælkevejens mere søvnige forstæder, er svimlende dårlige.

Ikke desto mindre eksisterer Marcus Conways velordnede tilværelse på Irlands vestkyst. Men den er truet. En mystisk forurening har spoleret byens drikkevand og gjort Marcus’ kone, Mairead, alvorligt syg. Det står ud af begge ender på hende og har gjort det så længe, at det truer med at få hende til at sygne hen.

Forureningen er en skandale. Medier og demonstranter kræver de skyldiges hoved på et fad, men nogen rygende møgpistol materialiserer sig ikke. Der er ingen skyldige. Eller også er alle det. En generel overbelastning har medført et strukturelt kollaps. For meget nedbør, for mange næringsstoffer fra landbruget, for meget af alt det, vores overforbrug hober op på den lange bane. For meget magelighed, for lidt rettidig omhu.

Mandens og samfundets midtvejskrise filtres ind i hinanden

I forvejen er Marcus ramt af midtvejskrise. Hans datter Agnes er blevet en grænseoverskridende kunstner, der maler samfundsanklager med sit eget blod. Sønnen Darragh er blevet en aggressiv og hånlig supernørd, der har svært ved at få fingeren ud, og på Skype fra Australien skælder og smælder.

Føj dertil frustrationer på arbejdet, hvor man lægger politisk pres på Marcus for at godkende et uansvarligt skolebyggeri. Han nægter indtil videre, men det rationelle kar er sprunget læk. Mandens og samfundets midtvejskrise filtres ind i hinanden.

Man kan byggeboome lige så tosset, man vil, men hvis ikke fundamentet er støbt ordentligt, vil det før eller siden slå sprækker. Med uforudsigelige konsekvenser. Det ved ingeniøren, mens den moderne politiker ignorerer det til fordel for en gevinst på den korte bane. Og hvad med os andre?

Som om grundvandet ikke er truet. Som om skuden ikke truer med at springe læk. Som om det ikke er helt vildt usandsynligt, at vi overhovedet er her. Men det er vi altså ikke desto mindre. Hver især for en tid.

Til sidst i ’Solstål’ viser det sig, at der er en god forklaring på det bevidsthedsstrømmende fortællegreb. En forklaring, som giver mening og hele romanen et løft. En forklaring, som begrunder stilen, men ene og alene ud fra plottet.

Hvilket måske er en ret typisk forskel på den storslåede verden, Joyce så moderne opdagede og udfoldede i sproget, og så den mere prosaiske romanverden, vi nu lader os nøje med at udfolde.