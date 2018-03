5 hjerter til én og guide til fem andre: Her er de vigtigste spring ud-bøger! Tomas Lagermand Lundme krydser sit spor igen-igen i bogen om at være Bjørn, Johan – og bøsse.

Man skal ikke tage af hovedstolen, sagde Per Højholt. Tomas Lagermand Lundme bestiller ikke andet. Han synes nok også, det er en sær jysk gnieragtig måde at omgås sin forfattergerning på. At holde igen.

Boganmeldelse









Tomas Lagermand Lundme: Had mig, elsk mig. Gyldendal, 120 sider, 180 kroner. Som abonnent får du 15 procent rabat i Boghallen og hos politikenbooks.dk samt fri fragt på Plusbog.dk Læs mere på politiken.dk/plus.

Tomas Lagermand Lundme fortæller i ultrakorte sætninger om de to drenge fra 9. klasse, som skærer sig ind til hinanden med ord og slag og mulige kys. Dialogen hugger sig vej som et skib i havsnød

Denne gang er det et lille, intenst kammerspil imellem to drenge. Der er kun svage skygger fra andre personer i ’Had mig, elsk mig’. Bjørn og Johan står alene på scenen, mens kulden bider og mørket sletter alle spor. Anslaget er i bogens første sætning:

»Solen skinner ikke«. Og sådan bliver det ved, for det buldrer og brager inde i Bjørn. Han er ved at blive flået i stykker. Bjørn hører stemmer og trommer. ’De’ dikterer ham på mobilen, hvad han skal gøre. Hvor meget han skal hade. Bjørn må skrive på skolens mur, at Johan er bøsse. Og bøsser skal dø.

Tomas Lagermand Lundme fortæller i ultrakorte sætninger om de to drenge fra 9. klasse, som skærer sig ind til hinanden med ord og slag og mulige kys. Dialogen hugger sig vej som et skib i havsnød.

Det er forfatterens speciale, at han kan sige alverden med ingenting og misforståelser. Det hele er gemt i en tynd bog, som efterlader sin læser mørbanket, men på en sær måde også forløst. Tomas Lagermand Lundmes hovedstol har vist rigeligt til et helt forfatterliv.

Man kan indvende, at de to drenge er skåret hårdt til. Johan hviler i sig selv. Og han har nyt tøj på næsten hver dag. Bjørn er bange for flagermus og følelser. Men sådan må det være, når man skal komme rundt om liv og død og kærlighed i yderst kortfattet form. Tomas Lagermand Lundmes bog lever i høj grad op til navnet på Gyldendals stærke og robuste serie, den er kommet i – ’Spurt’.