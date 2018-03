Formand for Statens Kunstråds Legatudvalg for Litteratur 2016-19 og medlem af Statens Kunstfonds Bestyrelse 2016-2019.

Interview med Tomas Lagermand Lundme: »Der er sket meget de sidste 20 år, men det er stadig forfærdeligt at være 14 år og føle sig forkert« Tomas Lagermand Lundme tror ikke, det er meget nemmere at springe ud i dag end dengang i 1980’erne, hvor han selv gjorde det. Der er stadig behov for historier at spejle sig i. Derfor skrev han ’Had mig, elsk’ mig’.