For 200 mio. kr. anerkendelse, tak

Tag eksempelvis Suzanne Brøgger, som gennem årtier har fået mange læsere, ligesom forfatterkolleger har beundret hende for at trampe stier, de selv har kunnet vandre ad senere. Men ærligheden i skriften koster.

I sin nye bog ’Omelette norvegiénne’ skriver Brøgger flere gange, at hun har mistet cirka en ven, hver gang hun har skrevet en ny bog.

Det er prisen for at være oprigtig, som Fredrik Wandrup skriver i norske Dagbladet, for det er her, Brøggers bog udkommer først.

Som titlen antyder, fortæller den danske forfatter om Norge og nordmændene i sin nye bog, der først udkommer på dansk med titlen ’Norsk omelet’ i slutningen af april.

’Omelette norvégienne’ er opskriften på den ret, der består af vaniljeis indvendig og en stor frakke af marengs udenpå, og kontrasten bliver tydelig, når retten har været i ovnen.

»Jeg kommer ikke til at bore efter olie. I denne lette omelet-bog vil jeg bore efter de kulturbærende lag i landet. Og måske lede efter ’originaler’«, skriver Brøgger, som opsøger personligheder som Karl Ove Knausgård, Tomas Espedal og Vigdis Hjorth. De er alle blevet rubriceret i det, norske litterater og mediefolk har kaldt ’virkelighedslitteratur’, og Brøgger konstaterer ikke overraskende, at den tradition har hun selv skrevet i fra første øjeblik.

Fredrik Wandrup læser Brøgger som en skarpsindig og høflig observatør af den norske kultur, og for ham er det ikke kun god læsning om Norge, men også om livet, verden og kunsten som sådan. Brøgger får karakteren fem ud af seks.

Dårligt skrevet

I Aftenposten læser hovedanmelder Ingunn Økland bogen helt anderledes. Ifølge Økland opsøger Brøgger i jagten på ’originaler’ nogle hoveder, der tænker, som hun selv gør, og hun bryder sig ikke om, at forfatterne bliver set som samfundets sidste originaler.

Økland mener, Brøgger her lancerer en gammeldags kunstnermytologi, som fører stilistiske uvaner med sig. Jo større intellektuelle ambitioner, jo større bombastiske generaliseringer.

Desuden synes Aftenpostens anmelder, at det er for svært at afkode, hvornår udsagn kommer fra Brøgger selv, og hvornår de kommer fra den norske samtalepartnere.

»Nej, de intellektuelle samtaler er dårligt skrevet i ’Omelette norvégienne. De rummer få originale perspektiver på Norge«, skriver hun, og hvis Brøgger overhovedet går op i den slags, kan hun om ikke andet notere, at man ikke kan være venner med alle.

Det sidste ved forfatteren Carsten Jensen bedre end de fleste. Han var vel nærmest posterboy for sloganet, da han arbejdede på den nu afdøde avis Det Fri Aktuelt.

Arkivfoto: Lasse Kofod Forfatter Carsten Jensen.

Med romanen ’Vi, de druknede’ fik han imidlertid flere venner, end han måske havde drømt om. Ikke bare i Danmark, men også ude i verden, hvor fortællingen om de rå og farverige søfolk fra Marstal har oplevet en stiv medvind.

Derfor er det måske heller ikke helt usandsynligt, at Marlow Productions’ plan om at filmatisere bogen bliver til noget. Om budgettet så når de ambitiøse 200 mio. kr., som produktionsselskabet forleden fortalte til Fyens Stiftstidende, er noget helt andet. Det ville i givet fald være mere, end det kostede at realisere serien ’1864’.

Førsteoplag 160.000

Beløb i den størrelse har de færreste, men der findes faktisk forfattere, der har så store beløb liggende på kistebunden.