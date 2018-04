Blå bog

Jamie Hewlett

Tegneserietegner, animator, illustrator. Født i Horsham, Sussex, England i 1968.

Hans samarbejde med Damon Albarn har, ud over Gorillaz, budt på den storstilede kinesiske operaopsætning 'Monkey: Journey to the West' i 2007 og en BAFTAanimationssekvsens skabt til OL i Beijing i 2008. Viste i 2015 sine værker på udstillingen ’The Suggestionists’ på Saatchi Gallry, London.

Blev i 2006 kåret som Designer of the Year af Museum of Design, London.