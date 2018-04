Skribenten har været i kirke: Jesus og litteraturen kender til lidelsernes verden Det, som præsterne siger om Jesu lidelse, finder andre måske i litteraturen.

Arkitekten og jeg plejer ikke at gå i kirke. Men arkitekten har tegnet en kirke. Den ville jeg gerne se, og langfredag forekom mig passende, fordi jeg de seneste år har haft et mellemværende med manden på korset. Med den dybt mærkværdige idé om en lidende, kødelig, dødelig Gud. Jeg tror på den som en idé, ikke et historisk faktum, men at den idé har gjort sin entré i verden, er for mig lige så forundringsværdigt, som hvis Gud havde gjort det.

»Det er ikke rigtigt langfredagsvejr«, sagde præsten, næsten beklagende, da han hilste os velkommen, og det havde han ret i, for solen skinnede over den glitrende fjord, hvis farver kirken spejler med sit isgrønne glasfiber og sine bølger af dueblå stole.

Senere fortalte præsten os, at han bruger kirkerummet til at forklare sine konfirmander om treenigheden. Vender man sig mod den storslåede udsigt til fjorden, ser man faderen: skabelsens under.

Vender man sig mod alteret, ser man sønnen: lidelsen, korset, minimalistisk markeret på væggen med en lysere nuance. Og vender man sig rundt, ser man Helligånden: hinanden (jeg tænkte: båret af dueblå stolebølger, jeg tænkte: dueblå som helligåndsduen).

Det var godt, de løftede mit blik, præsten og arkitekten. For da jeg sad på en af de dueblå stole, så jeg mest ordene. Ordene i salmerne. Det må være litteratens erhvervsskade; så snart jeg ser bogstaver, har de det med at stjæle blikket; fokus indsnævres til de små sorte tegn på hvid baggrund, mens rum og udsigt flimrer uskarpt i synsfeltets rand.

Jeg kendte ikke dagens salmer, men lod mig hurtigt begejstre. Første salme var af Christian Richardt og handlede om korset. Den forekom mig at rumme en hyldest til den »korsets kirke«, vi sad i. For kirken har ikke bare et kors på væggen, den udgør også selv et kors, navnlig hvis man ser den fra luften (Guds perspektiv, siger arkitekten!).

Også Richardts salme viste sig at være bygget som et kors: Hver strofe lægger en tværbjælke over en bjælke, lader modsætninger krydses og gør kirken til rummet for modsætningernes sameksistens: Her mødes »ung og gammel«, »fløjl og pjalter«, »dåbens vand og gravens nøgler«.

Senere sang vi Grundtvigs ’Syng højt, min sjæl, om Jesu død!’, og stor var min begejstring, da jeg kunne se, at den er skrevet i den strofeform, der hedder Chevy Chase, opkaldt efter kvadet om den engelske middelalderhelt af dette navn. Det, der sker, når man skriver om Jesus i denne strofeform, er, at han bliver til en episk helt.

Det sker for Ewald i ’Oprejs dig helt fra Golgata’, det sker for Grundtvig, når han om Jesus kvæder: »Han faldt ej sejerløs« og lader hans fjender fly og styrte for hans sværd.

Vi havde ellers lige fået kloge ord af præsten om, at Jesus ikke var en enestående helt, at han i hvert fald ikke var Mel Gibson, der i filmatiseringen af passionshistorien spiller en Kristus, der længe holder stand mod helt ekstreme pinsler. Jesu lidelse var ikke enestående, han led som et menneske, han led for at kende menneskenes lidelse, det var præstens pointe.

Jeg kan tænke, at det, som præsterne siger om Jesus, at ligegyldigt hvilken lidelse eller smerte du går ind i, ved du, at han også har været der – det kan man også sige om litteraturen: Den har været i den største fortvivlelse, den mørkeste afkrog. Jeg kan tænke, at det, som teologen finder i treenigheden, det finder jeg i litteraturen. Et digt kan være den rene fejring af skabelsen. En roman kan tage dig langt ind i den andens lidelse. Og bøgerne i min reol er et mangesproget kor af ildtunger, men det må være en pinsepointe.