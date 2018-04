Amerikanerne vil have fjernet flere og flere bøger fra bibliotekerne American Library Association modtager flere og flere henvendelser fra borgere, der vil have fjernet bøger fra de amerikanske biblioteker, for eksempel pga. LGBTQ-indhold.

»Det er et angreb på friheden til at læse«.

Sådan omtaler den amerikanske bibliotekersammenslutning, American Library Association, en stigende tendens i USA. Nemlig, at hvis du støder på en bog, du mener er skadelig at have stående på dit bibliotek, beder du om at få den fjernet.

Således registrerede organisationen i 2017 flere forsøg på at censurere bøger end året før. I 2016 var der 323 forsøg og sidste år var antallet steget til 354 forsøg, skriver The Guardian.

Det er både enkelte borgere, forældre og hele samfundsgrupper, der forsøger at censurere bøgerne. I nogle tilfælde har borgerne forsøgt at få fjernet et helt emne fra bibliotekshylderne. Det gælder eksempelvis bøger, der handler om LGBTQ-folk - lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner og queers.

Således handler fire ud de ti mest anmeldte bøger om LGBTQ-emner.

I andre tilfælde har borgere simpelthen bare fjernet bøgerne fra biblioteket.

Den mest upopulære bog er dog 'Thirteen Reasons Why' af Jay Asher, der udkom i 2007, og som sidste år blev til en Netflix-serie. Bogen handler om selvmord, og derfor er den blevet forbudt i adskillelige amerikanske skoledistrikter.

Listen indeholder også Harper Lee's klassiske roman 'To Kill a Mockingbird', fordi den indeholder n-ordet. Bogen vandt ellers Pulitzerprisen i 1961.

De ti mest kritiserede bøger

1. 'Thirteen Reasons Why' af Jay Asher

Årsag: selvmord

2. 'The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian' af Sherman Alexie

Årsag: blasfemi; seksuel eksplicit

3. 'Drama' af Raina Telgemeier

Årsag: LGBTQ-indhold

4. 'Drageløberen' af Khaled Hosseini

Årsag: seksuel vold; religiøse temaer; “kan føre til terrorisme”

5. 'George' af Alex Gino

Årsag: LGBTQ-indhold

6. 'Sex Is a Funny Word' af Cory Silverberg, illustreret af Fiona Smyth

Årsag: Seksualundervisning

7. 'To Kill a Mockingbird' af Harper Lee

Årsag: vold; racistisk tale.

8. 'The Hate U Give' af Angie Thomas

Årsag: narkotika; blasfemi; “gennemtrængende vulgær”

9. 'And Tango Makes Three' af Peter Parnell og Justin Richardson, illustreret af Henry Cole

Årsag: LGBTQ-indhold

10. 'I Am Jazz' af Jessica Herthel og Jazz Jennings, illustreret af Shelagh McNicholas

Årsag: kønsidentitet

Kilde: The Guardian