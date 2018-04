Med et digitalt abonement får du fuld adgang til hele politiken.dk, alle nyhedsbreve og e-avisen leveret hver aften.

I dag lander bibliotekspengene, og Bjarne Reuter er som sædvanlig topscorer. Men noget er forandret Når forfattere, oversættere og illustratorer i dag får udbetalt årets biblioteksafgift, er det første gang nogensinde, at et land også udbetaler afgift for e-bøger og netlydbøger.

Der er noget, der er som det plejer. Og der er noget, der er nyt. Som sædvanlig ligger Bjarne Reuter øverst på den samlede listede over modtagere af bibliotekspenge med en udbetaling på godt 729.000 kroner, når Slots- og Kulturstyrelsen i dag udbetaler 179,3 millioner kroner til i alt 10.497 forfattere, oversættere, illustratorer og andre, hvis bøger er tilgængelige på landets biblioteker. Top 10 over modtagere af biblioteksafgift for e-bøger og netlydbøger 1. Leif Davidsen, 82.247,54 2. Dennis Jürgensen, 80.701,28 3. Maria Helleberg, 77.982,14 4. Pernille Eybye, 69.572,34 5. Inger Gammelgaard Madsen, 67.492,40 6. Michael Katz Krefeld, 65.990,69 7. Martin Jensen, 65.449,23 8. Josefine Ottesen, 63.139,16 9. Susanne Clod Pedersen, 51.525,45 10. Ole Clifford, 48.298,79 Top 10 over modtagere af den samlede biblioteksafgift 1. Bjarne Reuter, 729.197,62 kroner (1) 2. Josefine Ottesen, 682.355,69 kroner (2) 3. Dennis Jürgensen, 633.866,85 (5) 4. Lene Kaaberbøl, 626.926,12 (3) 5. Bent Haller 617.543,57 (4) 6. Kenneth Bøgh Andersen 592.482,90 (9) 7. Benny Andersen 591.031,88 (6) 8. Jørn Jensen 587.014,76 (7) 9. Kim Fupz Aakeson 583.362,39 (8) 10. Maria Helleberg 576.200,47 (ny) Tallet i parentes viser, hvilken plads på listen forfatterne havde sidste år Vis mere Men for første gang udbetales der også biblioteksafgift for e-bøger og netlydbøger, der kan lånes på bibliotekernes digitale udlånstjeneste, eReolen, og hos NOTA, der tidligere hed Danmarks Blindebibliotek. Faktisk er det ifølge Kulturministeriet første gang i verdenshistorien, at et land udbetaler biblioteksafgift for e-bøger. I alt går 4 procent af biblioteksafgiften - det vil sige cirka 7,2 millioner kroner - til digitale bøger. Flere end sidste år får penge Og på den liste, der toppes af Leif Davidsen med 82.247 kroner, er Bjarne Reuter slet ikke at finde. Han har nemlig kun tjent knap 18.000 kroner på udlån af digitale titler. I alt 3.423 personer modtager biblioteksafgift for deres e-bøger og netlydbøger. I gennemsnit modtager de 2.095 kroner fra den digitale del af biblioteksafgiftspuljen. »Når stadigt flere af os læser litteratur i netop disse formater, giver det god mening, at biblioteksafgiften afspejler den udvikling«, siger kulturminister Mette Bock (LA) i en pressemeddelelse. I år er udbetalingsgrænsen sænket med 900 kroner til 1.275 kroner. Den nye, lavere udbetalingsgrænse betyder, at godt 2.000 flere end sidste år får udbetalt bibliotekspenge. Se listen over samtlige modtagere af bibliotekspenge her.