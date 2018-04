Ordrig forfatter leverer magisk eskapisme, når han skriver om egernkatte, tarmvridninger og oldgammel fake news En original oasefantasy fra den amerikanske ørken.

Er der slet ingen grænser for, hvad man kan finde på? Her kommer canadiske Sebastien de Castell svævende på fantasiens vinger og puster liv i et originalt univers, som han selv har udtænkt.

Vi er i en verden, hvor man bor i oaser, hvor underklassen slaver i minerne, og hvor magi er magt. Vores hovedperson hedder Kellen, er 16 år og magter ikke rigtig magien. Til gengæld er han kvik i pæren, og det får ham til at indse, at noget er galt.











Det hjælper også, da en rapkæftet femme fatale med dødbringende spillekort dukker op og sætter lus i skindpelsen på det selvgode miljø i oasen.

Senere ankommer et arrigt dyr af arten egernkat, og så går det over stok og sten med besværgelser og kampe og ilde hørte meddelelser. Det viser sig, at hele Kellens verden er bygget på blodspor og oldgammel fake news. Nu går han efter sandheden – uden sand i øjnene.

Forfatteren har et fint tag om den magiske side, der går fra tarmvridning til kvælning og ildkastning. Han har også et skarpt øje for dialogen, der bliver hjulpet godt på vej af frøken Ferius’s uimponerede kommentarer.

’Spellslinger’ er første bind i serien om Kellens vej fra magi til virkelighed. Hvorhen han går er næppe til at regne ud, for romanen følger ikke fantasyens vedtagne trampestier, men flagrer vildt og selvstændigt af sted på sin egen kurs.

De Castell er en ordrig herre med sans for både høfligheder og uartigheder. Han er et godt bekendtskab. Han kan godt blive en rigtig ven.