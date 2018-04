Fem hjerter til ungdomsbog: Torn sparker røv som Brienne fra 'Game of Thrones' Anden del af fantasyserie for unge er fyldt med kampsport, sværd, skjolde og en forbilledlig heltinde.

Sidste år udkom på dansk ’Den halve konge’ – første del af britiske Joe Abercombies Young Adult-serie ’Det splintrede hav’. Med fortsættelsen ’Den halve verden’ tegner serien for alvor stærkt.

Med en forbilledlig heltinde, som bedre end mangen feminismedebat vil kunne give unge piger mod på sig selv og en ligeværdig plads i verden, demonstrerer Abercrombie smukt relevansen og tyngden i god fantasy.











BOGANMELDELSE Joe Abercrombie: Den halve verden. Oversat af Lene Ewald Hesel. Gyldendal, 488 sider, 250 kroner. Som abonnent får du 15 procent rabat i Boghallen og hos politikenbooks.dk samt fri fragt på Plusbog.dk. Læs mere på politiken.dk/plus.

’Den halve verden’ foregår i et vikingelignende univers omkring Det splintrede hav, der, når man nærstuderer kortet, kan minde en god del om Østersøen. I landet Gettland kæmper pigen Torn Bathu for en plads blandt krigerne.

Men piger er ikke velsete i krigerskolens miljø, hun får en uretfærdigt hård eksamenskamp mod hele tre modstandere og dræber ved et uheld den ene. Hun dumper og stemples som morder.

Torn Bathu er en skøn heltinde. Ikke smuk, ikke elegant og dannet. Hun er en slags teenageudgave af Brienne fra ’Game of Thrones’

Torn reddes imidlertid fra dødsdommen af rådgiveren Fader Yarvi, som tager hende med om bord på sit skib. Fader Yarvi er på diplomatisk mission efter allierede i syden, og turen udvikler sig til en hård og eventyrlig rejse.

Undervejs lærer Torn kampkunst hos den gamle krigerkvinde Skifr, og snart er Torn en af de bedste krigere, verden har set. Dermed vinder hun endelig sine mandlige rejsefællers respekt.

Torn Bathu er en skøn heltinde. Ikke smuk, ikke elegant og dannet. Hun er en slags teenageudgave af Brienne fra ’Game of Thrones’, et højt skrummel, men bragt endnu længere væk end Brienne fra enhver fordummende damebladsidé om, at kvinder bør gøre sig attraktive, og hvordan de gør det.

Torn er uvasket, snotter, spytter og er grov i munden. Hun får ar i ansigtet, og halvdelen af hendes hår er klippet af, den anden halvdel filtret til uredelighed. For hun er »pisseligeglad«. Det lærer krigerkvinden Skifr hende at være. Det er fantasy-feminisme-punk, når det er bedst.

Joe Abercrombies sprog har aldrig været avanceret, men denne gang løfter det sig. Klicheerne er ikke så hyppige som i første bind, og der er længere, mere litterære passager.

Men frem for alt kan han stadig håndværket at levere velkomponeret ramasjang og befolke en gennemtænkt fantasyverden med et farvestrålende persongalleri.

En af disse personer er den unge kriger Brand, der er Torns rejsefælle om bord på Fader Yarvis skib. Han falder selvfølgelig for det formidable væsen, Torn er. Udseendet og de manglende kokette smil betyder ingenting.

Der er ingen magi og intet overnaturligt med, landkortene ligner forvrængede versioner af vores kendte verden, og der beskrives ruiner, som kunne minde om nutidens skyskrabere

Følelserne gengældes, og midt i al krigstummelen og pigens kamp for en ligeværdig plads i mandeverdenen udfolder Abercrombie således også en fin historie om den første teenagekærlighed, med al dens forvirring. Og med den opbyggelige pointe til de unge læsere, at det attraktive ved kvinder ikke er rødmalede trutmunde og højhælede sko.

Universet i’Den halve verden’ ligner måske nok på overfladen vikingeagtig fantasy. Men mistanken lurer, at det i virkeligheden er en postapokalyptisk fortælling lang tid efter en omfattende ødelæggelse, som Abercrombie har skabt.

Der er ingen magi og intet overnaturligt med, landkortene ligner forvrængede versioner af vores kendte verden, og der beskrives ruiner, som kunne minde om nutidens skyskrabere.

Og ikke mindst har krigerkvinden Skifr et gammelt, magisk våben fra »elvertiden«, en tingest, som tydeligvis er et skydevåben.

Det er godt tænkt, og den glemte fortid udfoldes så tilpas underspillet, at den fylder læseren med nysgerrighed til de kommende bind.