Røverhistorier, spas og gys: Tyveri af børn til fordel for barnløse er solid underholdning

Om det helt lykkes at få det hele til at gå op for forfatteren med det ambitiøse livsværk, er svært at sige. Der er trods alt virkeligt mange løse tråde i luften under og over Barcelona.

Selv om nye spørgsmål dynges op i sidste bog, får vi trods alt svar på og baggrund for mange af de mysterier, der er præsenteret undervejs i ’Vindens skygge’ (2001), ’Englens spil’ (2008), ’Himlens fange’ (2012).

Seriens afslutning er knap så gotisk i sin mystik som nogle af de foregående bøger. Og den mere virkelighedsnære fortælling med udgangspunkt i det tyveri af babyer til fordel for samfundets barnløse støtter, der fandt sted under Franco, klæder historien.

Har man brug for at få placeret den sidste store mursten i Carlos Ruiz Zafóns omfangsrige bogbygningsværk, er der solid underholdning, røverhistorier, spas, gys og en masse fine beskrivelser af det moderne Spaniens baggrund at hente inde i ’Åndernes labyrint’.

Det har alt andet lige været fængslende at hænge på gennem de fire bøger og vi må takke forfatteren for at have bidraget til at fastholde litteraturens helt egne muligheder og mystik i en tid med så mange andre steder at søge underholdning. På den led er missionen lykkedes for Carlos Ruiz Zafón.