Ny og storartet version af 'Pagten': Den erotiske pagt mellem Blixen og Bjørnvig begyndte som gensidig gave, men udartede til jagten på magten Med Jørgen Stormgaards version 2.0 af historien om ’pagten’ mellem Karen Blixen og Thorkild Bjørnvig er der vel omsider tørret helt op efter den historie.

Nu igen?! Den reaktion er næsten uundgåelig, når man nok engang sidder med en sidestærk gennemgang af en allerede grundigt gennemtygget kontrakt – og så konflikt – i dansk litteraturhistorie, den mellem Karen Blixen og Thorkild Bjørnvig. Så meget desto mere, som Jørgen Stormgaards første take på historien udkom for kun 13 år siden.

Men nyt er der da kommet til. Dels Buk-Swientys biografier og Niels Barfoeds bog ’Benedicte – en skæbne’ (2013), om kvinden, som forelskede sig i Bjørnvig og omvendt, skønt begge var gift, hun med den unge digters ven Knud W. Jensen. Dels har Stormgaard opdaget, at ’Bjørnen og kysset’ (i Blixens ’Efterladte fortællinger’, 1975) også belyser de to ’pagthaveres’ forhold. Hvordan den gør det, forklarer han nu storartet, ligesom han i 2005 gjorde det med de fire fortællinger, som allerede Bjørnvig selv kommenterede. Som noget nyt inddrages desuden ’Kardinalens tredje fortælling’ og ’Den udødelige historie’, som Blixen skrev, mens venskabet var varmt, og som hun bad Bjørnvig læse og reagere på.











Jørgen Stormgaard: Blixen og Bjørnvig. Pagten, venskabet og bruddet Syddansk Universitetsforlag, 388 sider, 398 kr.

Udbygget er nu også Stormgaards interesse – ikke mindst med Birgit Bjørnvig, hans sidste kone, som kilde – for hele ’Magisterens’ baggrund som et på én gang forgudet og mobbet barn. Det kaster lys over hans utvivlsomt partiske, men dog modige udlevering i ’Pagten’ (1974), også af sit eget sære miks af enfold og storhedsdrømme. Ny er også inddragelsen af hans forhold til – og posthume faderopgør med – Martin A. Hansen, der ligesom Blixen havde plads på en af piedestalerne på Heretica-digternes parnas.

Men o.k., så én gang til for prins Knud: »Lad mig da tjene Dem i den Tid, der er igen«, bad Bjørnvig i januar 1950, da han var 32, og den 65-årige Blixen kvitterede ved at sammenligne ham med sin tjener Farah på farmen i Afrika: »Derfor vil jeg nu lægge min Kappe over Dem (...) til tegn på, at jeg en Dag vil lade de tre Fjerdedele af min Aand blive hos Dem«. Tre-fire år varede den ærligt talt grumt selvhøjtidelige og utvivlsomt erotisk (om end ikke korporligt) farvede pagt, som især i Blixens tilfælde kan belyse den proces, hvori liv omdannes til litteratur.

Pagten begyndte som gensidig gave, men udartede til jagten på magten, over den andens liv og over sit eget. Med et af Blixens nøglebegreber, nemesis, kan det ses som et årelangt anfald af overmod, hybris: Bild dig ind, du har en guds magt over en anden, og du skal straffes. Bild dig ind, du er kaldet og udvalgt til at styres af den anden, og du skal straffes. Underligt, at Blixen selv gik i den fælde, hun så håndfast havde advaret imod allerede i ’Digteren’ (’Syv fantastiske fortællinger’) femten år tidligere!

Det umage par er blevet set som hhv. heks og tåbe, men Stormgaards omhyggeligt kildebelagte redegørelse har den fordel, at den oprigtigt forsøger at forstå begge parter og bl.a. har sans for den dødsforagtende humor i Blixens livsopfattelse, som ikke plagede Bjørnvig.

Med Stormgaards nyskrevne version 2.0 må der vel omsider være tørret grundigt op efter hele miseren. Hvor meget nyt versionen giver, afhænger altså ikke mindst af, om man finder Bjørnvig interessant som person og digter. ’Bjørnen og kysset’ spejler utvivlsomt Blixens erfaringer, men at fortolke den – eller ’Kappen’ eller ’Ekko’ – udelukkende som allegoriske beretninger om B&B’s selvbedrag og fejltagelser vil være en trist reduktionisme. Det gør Stormgaard nu heller ikke, men den læser, der endnu har fortællingerne til gode, må da advares mod at begynde her, med personalhistorien, og derved få hendes rige symfoniske vævearbejder reduceret til en skillingsvise.