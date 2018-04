Svend Brinkmann anmelder veloplagt bog: Gør op med pseudoarbejdet, så kan vi allesammen nøjes med arbejdsuger på 15 timer Afvikling af pseudoarbejde kan være vejen til en markant kortere og mere meningsfuld arbejdsuge, hævder Dennis Nørmark og Anders Fogh Jensen i en væsentlig bog.

Dennis Nørmark er antropolog og erklæret liberal. Anders Fogh Jensen er filosof og befinder sig på venstrefløjen.

Sammen har de skrevet en bog om pseudoarbejde, og der er en selvstændig pointe i, at den væsentlige diskussion, som bogen rejser, kan forene fornuftige stemmer på tværs af den sædvanlige højre-venstre-skala.











BOGANMELDELSE Dennis Nørmark og Anders Fogh Jensen: Pseudoarbejde: Hvordan vi fik travlt med at lave ingenting. Gyldendal, 296 sider, 299,95 kroner.

De to mødtes for snart fem år siden i DR 2’s Deadline-studie, hvor de skulle diskutere en undersøgelse, der viste, at folk i videnstunge erhverv i realiteten lavede meget lidt.

Folk med rigtigt arbejdsindhold som slagteriarbejdere, frisører eller håndværkere er generelt mindre stressede end pseudoarbejdere

Temaet blev hængende hos begge, og de besluttede sig for at skrive en hel bog om det, som nu kan og bør læses af alle os (samt vores ledere), der bruger omtrent halvdelen af arbejdstiden på møder, mails og andet pseudoarbejde.

Pseudoarbejde er dels alt det, vi gør for at skjule, at vores arbejde ikke har så meget rigtigt indhold, og dels alt det, der forhindrer, at vi kan lave det arbejde, der egentlig er vigtigt.

Hvad førstnævnte angår, er der forbløffende mange eksempler på, at folk sidder længe i stillinger, hvor de ikke rigtig kan udfylde tiden, hvorfor de giver sig til at gøre alt muligt ligegyldigt – herunder at skabe opgaver til andre, så de selv kan retfærdiggøre deres egen rolle.

Det er dog ikke spor meningsfyldt, og der er efterhånden solid dokumentation for, at det meningstab, som er forbundet med den slags pseudoarbejde, skaber både stress og utilfredshed. Folk med rigtigt arbejdsindhold som slagteriarbejdere, frisører eller håndværkere er generelt mindre stressede end pseudoarbejdere.

Når folk med kandidatgrader i kontrol, administration og kommunikation skal ind på arbejdsmarkedet, bliver resultatet næsten per automatik mere kontrol, administration og kommunikation

Med hensyn til den anden form for pseudoarbejde afdækker bogen mange af de dokumentations- og evalueringskrav, som virksomheder i dag er underlagt, og som gør, at rigtig mange mennesker i realiteten forhindres i at udføre meningsfuldt arbejde.

En væsentlig og veloplagt bog

Forfatterne taler her med ansatte og ledere i private såvel som offentlige organisationer, hvor ikke mindst sundhedsvæsenet har været særdeles hårdt ramt af overdrevent bureaukrati.

Der er mange grunde til, at pseudoarbejdet er blevet så udbredt. Forfatterne peger bl.a. på tendensen til, at mennesker bliver overuddannede, så når folk med kandidatgrader i kontrol, administration og kommunikation skal ind på arbejdsmarkedet, bliver resultatet næsten per automatik mere kontrol, administration og kommunikation – også selv om det måske slet ikke er nødvendigt.

Forfatternes løsningsforslag retter sig både mod enkeltindividet, der skal lære at sige nej til pseudoarbejdet, og mod beslutningstagere, der opfordres til at indføre en 15-timers arbejdsuge (ja, det er tilstrækkeligt ifølge Nørmark og Jensen!) og borgerløn, der angiveligt kan finansieres alene ved de eksisterende udgifter til overførselsindkomster.

Det vil frisætte mennesker fra både kontrolsystemer og pseudoarbejde og føre til et samfund, hvor folk i højere grad gør noget meningsfuldt.

Her bliver bogen lidt flyvsk, ligesom den generelt nok er for negativ over for bureaukratisk organisering som social form.

Selvfølgelig kan et bureaukrati være dysfunktionelt, og det afdækker forfatterne dygtigt, men nogle af deres eksempler viser faktisk, at det netop er en mangel på et effektivt bureaukrati, der skaber pseudoarbejdet, når man for eksempel ikke kan placere ansvar i en organisation, og alting opløses i diffuse og uigennemskuelige netværk.

Det ændrer dog ikke på, at ’Pseudoarbejde’ er en væsentlig og veloplagt bog.