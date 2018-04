1 hjerte: Biografien om Danmarks første ombudsmand er så dårlig, at den burde indbringes for ombudsmanden Det er for anmelderen uforståeligt, hvorfor Aarhus Universitetsforlag har ladet forfatterens egocentriske noter udgive som bog.

FOR ABONNENTER Han var en fremtrædende og visionær juraprofessor ved Københavns Universitet fra 1935 og 20 år frem, blev derefter Danmarks første ombudsmand frem til sin pensionering i 1971 og er på grund af sin enorme produktion af lærde bøger og artikler samt debatindlæg i aviser og foredrag m.v. blevet kaldt sin generations juridiske samvittighed. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Allerede abonnent? Log ind