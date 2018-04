Forfatteren Erika Fatland: »Meget kan man kritisere Rusland for, men Kina er meget værre, og dem er vi frygtelig bange for at kritisere«

For fire år siden vågnede Erika Fatland med en fuldt færdig bogidé i hovedet. Hun havde drømt hele konceptet. Selv titlen ’Grænsen’ havde hun parat.

Først blev den norske forfatter og socialantropolog euforisk. Derefter blev hun ramt af panik, for ideen var så oplagt. Formentlig havde nogen for længst skrevet en bog om, hvad det gør ved en nation og et folk at være nabo til Rusland. Hun lå stadig i sengen, da hun tjekkede Amazon. Nej, ingen havde skrevet netop den bog.

»Erik, Erik. Jeg har fået en idé«, råbte hun til sin mand.

Erika Fatland er gift med den 18 år ældre forfatter Erik Fosnes Hansen. De var taget til en landsby i Andalusien for at få ro til at skrive. Erika var på jagt efter et nyt bogprojekt, for hun har ikke fast arbejde og har heller ikke tænkt sig at få et. Hun vil skrive bøger.

»Erik forstod straks, at det var en god idé, men han kunne også se, at jeg ville være endnu mere væk, end jeg plejer. Det første, han gjorde, var at lægge sig på sofaen med et tæppe over hovedet, og der blev han liggende i en time«, fortæller Erika Fatland og smiler.

Hendes mand vænnede sig hurtigt til tanken, men måske havde han ikke forestillet sig, at Erika Fatland skulle bruge næsten et år på at rejse rundt om Rusland. Både nordom til søs via Nordøstpassagen og sydom over land langs grænsen til 14 lande, fra Nordkorea til Nordnorge.

Det var forfatterens forrige bog ’Sovjetistan’, der bragte hende på sporet af ’Grænsen’. I bogen rejste hun igennem fem tidligere sovjetrepublikker, heriblandt Turkmenistan og Kasakhstan, for at beskrive, hvad der skete med landene efter Sovjets sammenbrud.

Vi kørte igennem mørke skove, og der var ikke andre biler på vejen. Chaufføren blev vældig slibrig undervejs, og da tænkte jeg, at ingen anede, jeg sad i bilen, og hvis jeg forsvandt, fandt ingen måske nogensinde ud af, hvad der var sket Erika Fatland

»Det var min første rejsebog. Inden da havde jeg skrevet ’Englebyen’ om terroraktionen på en skole i Beslan og om Breivik i ’Året uden sommer’. Det var mørke emner, og i begge bøger skrev jeg næsten kun om folk, som havde mistet deres børn. Derfor var det godt at få et andet fokus med ’Sovjetistan’, og rejsebogsgenren passede mig godt. Alt passer ind i genren. Du kan være poetisk og litterær, ligesom du kan skrive om politik, historie og kultur«, fortæller Erika Fatland.

Anmeldere og læsere har været enige. Genren ligger godt for Erika Fatland. Her i avisen fik ’Grænsen’ fem hjerter i en flot anmeldelse. I Norge er bogen på kun tre måneder solgt i 25.000 eksemplarer, og foreløbig har otte lande købt ’Grænsen’ til oversættelse. Bogen udkommer på blandt andet tysk, engelsk, fransk, spansk og portugisisk.

Da hun fik ideen til bogen, tænkte hun, at det drejede sig om at komme i gang så hurtigt som muligt, inden andre forfattere snuppede ideen.

I virkeligheden viste det sig, at jo længere tid der gik, jo mere relevant blev bogen.

»Jeg fik ideen i februar 2014, og det var før russerne annekterede Krim, og før krigen i Ukraine brød ud. Pludselig begyndte grænsen til Rusland at bevæge sig igen«.

Foto: Emma Sejersen

Foto: Emma Sejersen

De andre er i Papua Ny Guinea

I bogen fortæller 34-årige Erika Fatland, hvordan hun som 22-årig tog til Sankt Petersborg for at lave feltstudier som socialantropolog. Hun havde indlogeret sig hos en ældre dame, der i sommervarmen gik nøgen rundt i lejligheden, mens hun serverede makaroni med ketchup for sin norske logerende, som derudover skulle igennem en ram lugt af pis, hver gang hun trådte ind i ejendommens port. Med tyk ironi skriver Fatland, at det var her, hun forstod, hvorfor så få har lavet antropologiske projekter i netop Rusland.

Men hvad er den egentlige grund? Hvorfor vil antropologer hellere lave feltarbejde i Amazonas eller hos indfødte i Australien?

»Forklaringen er nok, at der på universiteterne har udviklet sig skoler og traditioner. Hvis man allerede har et fagmiljø, der beskæftiger sig med Papua Ny Guinea, og det ser ud til, at netop det har man alle steder, så bliver det sådan, at man rekrutterer nye elever, der går i forelæserens fodspor. Har man ikke et fagmiljø om Rusland, er det ikke så nemt at få det. I Danmark har der været studier i Sibirien og i Mongoliet, mens der i Norge slet ikke findes den slags studier. Jeg har netop været i Dagestan, som må være et mekka for socialantropologer. Der er 30-40 forskellige sprog, og alle landsbyer har deres egne særlige traditioner, men ingen antropologer tager derud, selv om det jo er ret eksotisk«.

Men sådan bliver det ikke set i Vesten?

»Jeg tror bare, at ingen får ideen. Det er en slags fantasiløshed«.

Erika Fatland begyndte selv på socialantropologi, fordi hun mente, at et feltarbejde i Rusland var verdens bedste undskyldning for at lære russisk.

»Jeg elsker at lære nye sprog, og min ambition var, at jeg skulle kunne læse ’Forbrydelse og straf’ på originalsproget. Jeg er nu kun nået ti sider ind i romanen, så jeg har stadig noget til gode«, siger forfatteren.

Du har rejst igennem enorme Kina uden at kunne et ord kinesisk. Tænkte du aldrig, at hvis jeg forsvinder nu, finder ingen nogensinde ud af det?

»Nej, ikke lige i Kina, hvor alt er meget organiseret. Det var noget andet, da jeg sad i en taxa og skulle op i bjergene i Kasakhstan. Vi kørte igennem mørke skove, og der var ikke andre biler på vejen. Chaufføren blev vældig slibrig undervejs, og da tænkte jeg, at ingen anede, jeg sad i bilen, og hvis jeg forsvandt, fandt ingen måske nogensinde ud af, hvad der var sket«.

Overvåget i Nordkorea

Erika Fatlands allerførste stop på rejsen langs Ruslands grænser var Nordkorea, og her var der ingen risiko for at blive væk. Hun var en del af en turistrejse, og rejsedeltagernes mindste bevægelser blev overvåget.

Hvad tænker man efter at have besøgt landet? At det snart forsvinder?

»Jeg tænker, at regimet til de flestes overraskelse overlevede 1990’erne, og selv om der har været flere attentatforsøg mod Kim Jong-un, så sidder han nok trygt. Nøglen til Nordkorea har Kina, men om styret holder længe eller pludselig falder sammen, er svært at sige. Hvem kunne forudse krisen på Krim eller det arabiske forår?«.

I sin bog skriver Erika Fatland, at ingen kommer uskadt fra at være naboland til Rusland:

»Ingen af de lande, jeg havde været i, var uden sår eller ar som følge af naboskabet til Rusland. Særlig de små folkeslag var op gennem århundrederne blevet malet mellem møllestenene, sønderrevet af stormagternes krige og siden blevet flyttet hid og did. Nationer har ingen hukommelse, nationer har ikke sår, der heler, nationer har ingen ar. Arrene bæres af enkeltpersoner, én og én og én, millionvis af dem«.

Men historiens møllehjul har også ramt Rusland, som er blevet reduceret væsentligt siden 1991. Hvad gør det ved russernes selvopfattelse?

»Mange russere tænker, at de nye grænser ikke er dem, der gælder i virkeligheden. Når mange eksempelvis taler om Hviderusland eller Ukraine, så ser russerne det egentlig som en fornærmelse, fordi de anser landene som en naturlig del af Rusland stadigvæk«.

Selv de unge?

»Ja, selv om de er kritiske i forhold til Putin, så støtter de hans udenrigspolitik, og de synes, Rusland skal være en aktør på verdensscenen, for historisk set er Rusland en stormagt. Det er en del af russernes selvforståelse«.

På sin rejse har Erika Fatland mærket, hvordan naboskabet til Rusland kan påvirke det enkelte menneske. I et af de baltiske lande mødte hun en redaktør af et modemagasin, som sagde, at hvis russerne kom, var hun parat til at drage ud i skoven for at forsvare sit land.

»Når folk tænker den slags tanker, så lever de med en mental rædsel. De er nervøse, men de er jo i dag medlem af Nato, og heldigvis for dem«.

Du har nu rejst langs hele grænsen. Hvordan tror du, Rusland udvikler sig?

»Ruslands grænse har bevæget sig meget, for russerne er opportunister. De har altid været klar til at udvide grænserne, hvis muligheden byder sig, eller hvis lederne i deres nabolande spiller deres kort dårligt. Men Rusland er stort, og et meget stort land har svært ved at være effektivt. Penge forsvinder, længe før de når frem til det, de var beregnet til, og regionalt har man ikke den store kontrol med, hvad der sker«, siger Erika Fatland.

»Alle imperier falder sammen på et tidspunkt. Det tror jeg også, Rusland gør, men der kan gå lang tid endnu, før det sker«.

Du har til bogen rejst i lande, vi ofte opfatter som diktaturer eller stærkt autoritære styrer. Hvad giver det dig af tanker om vores opfattelse af demokrati?

»I Norge dækker medierne Rusland og Putin meget tæt, og der er også meget, man kan kritisere Rusland for meget, men Kina er meget værre end Rusland, og dem er vi frygtelig bange for at kritisere. Vi kan læse om Putin nærmest dagligt i vores medier, men om præsident Xi ved vi ingenting«.

Erika Fatland har selv oplevet, hvor hudløs Kina er over for kritik i sammenligning med Rusland.

Hendes bog ’Sovjetistan’ udkom på russisk, og et kinesisk forlag viste interesse.

»Så fik jeg en mail, hvor de spurgte, om der var noget i bogen, jeg ville lave om, men jeg kunne ikke lige se, der skulle være noget at ændre, for den handler meget lidt om Kina. Det var heller ikke det, de tænkte på. Det var hele min geopolitiske tilgang, de ville have ændret, så den udgivelse blev aldrig til noget. Det er skræmmende, synes jeg«.

Lige nu rejser forfatteren rundt og lancerer sin nye bog, men næste projekt er på vej.

Hun vil skrive om Himalaya-regionen efter en rejse, der skal begynde i juli, så hun er hjemme omkring jul.

Seks måneder?

»Du tænker på min mand? Han har resigneret«, siger Erika Fatland og smiler.