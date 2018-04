Redaktør på ’ny’ etikettebog: »At opføre sig ordentligt bliver aldrig gammeldags« For 100 år siden udgav Emma Gad ’Takt og Tone’. En ny version er nu på gaden, men er der virkelig behov for en etikettebog i 2018? Det har vi spurgt bogens redaktør om.

Hvorfor ’Takt og Tone til Tiden’ nu?

»Bogen udkommer i anledning af, at Emma Gads ’Takt og Tone’ fylder 100 år. Det er en jubilæumsbog og en måde at fejre Emma Gad på for at være den usædvanlige kvinde, hun var. Hun har et ry for at have været snerpet. Sådan har jeg også tænkt om hende, indtil jeg gik i gang med at skrive portrættet af hende. Jeg fandt ud af, at hun var en sprællevende og moderne kvinde, og en af datidens mest kendte dramatikere«.

»Hun skrev lystspil om tidens hotteste emner, ægteskab, utroskab og så videre, i en munter tone. Hendes holdning var, at skulle der ske et lille sidespring før eller under ægteskabet, så er det heller ikke mere alvorligt, det vigtigste er livsglæden og det gode humør. Det er virkelig en anden Emma Gad, end jeg havde forestillet mig«.

blå bog Pia Fris Laneth Politolog, journalist, forfatter og foredragsholder. Født 1956. Har udgivet blandt andet ’1915 – da kvinder og tyende blev borgere’ og ’Lillys danmarkshistorie – kvindeliv i fire generationer’. I tirsdags udkom ’Takt og Tone til Tiden’, redigeret af Pia Fris Laneth i samarbejde med Jytte Hilden, med tekster af 13 skribenter.

Hvilken tid kom originalen i?

»Den udkom i 1918, en måned efter Første Verdenskrigs afslutning. Hele den europæiske selvforståelse var brudt sammen. Før var der kun én vej frem, og det var fremad mod en oplyst, vidunderlig verden, fuld af tekniske vidundere, der kunne berige vores hverdagsliv. Det forsvandt i det kaos og al den død, verdenskrigen havde forårsaget«.

Hvad er det for en tid, I udgiver til?

»Vi udgiver til en tid med andre voldsomheder, og her tænker jeg især på den teknologiske udvikling med internettet og de sociale medier. Det er helt tydeligt, at vi slet ikke har vænnet os til spillereglerne der. Langt flere end på Emma Gads tid deltager i den politiske debat, de ting, man før sagde i skurvognen, baglokalet eller hen over hækken, bliver blæst ud på internettet nu. Der udbryder shitstorme og ordkrige på en anden måde, end vi har set det før. Det er bare et enkelt eksempel på behovet for nye adfærdsregler«.

Hvem skal lære noget af borgerskabet nu?

»Det er ikke borgerskabet, der skriver denne gang. Vi har udvalgt ’panelet’ med fokus på en bred aldersfordeling og med nogenlunde ligevægt mellem kønnene. Emma Gad var jo kun én person. Det er hendes utvetydige verdensbillede, som strømmer igennem hele hendes bog«.

»Det kunne hun gøre med succes, fordi det dengang så entydigt var borgerskabet, der dikterede. I dag er der langt større forskel på, hvad eksempelvis forskellige aldersgrupper mener, at god opførsel er. De skribenter, vi har med, kommer med deres personlige udspil til en debat«.

Er det ikke gammeldags med en etikettebog i 2018?

»Jo, det kan man godt sige, men at opføre sig ordentligt bliver aldrig gammeldags. Regler kan ikke være så faste, som de var på Emma Gads tid. Hun havde et register, hvor man kunne slå specifikke situationer op. Så simpelt er det ikke i dag, i dag er reglerne hele tiden til forhandling. Men det bliver aldrig gammeldags at opstille færdselsregler for socialt samkvem, for hvis der ikke er færdselsregler, så får vi trafikuheld«.