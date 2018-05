Fin debutantbog: Elmer skal have en iPad, for det der EDB er kommet for at blive Tobias Bukkehave debuterer med ’Elmer Baltazar’, en selvkørende fantasy om computerspil og hjertebanken.

Fantasiens hus har mange boliger. I en af dem bor en krølhåret dreng, som spiller fodbold hele tiden og aldrig har hørt om et snabel-a. Nu skal Elmer lave en opgave i skolen sammen med Emmy, som spiller ’Eye Master 2’ hele tiden, dufter så dejligt og aldrig har hørt om offside.









Tobias Bukkehave: Elmer Baltazar Illustreret af Andreas Erstling. Carlsen, 352 sider, 150 kroner. Som abonnent får du 15 procent rabat i Boghallen og hos politikenbooks.dk samt fri fragt på Plusbog.dk. Læs mere på politiken.dk/plus Det er en klassiker, og for ligesom at sætte tryk på opfinder forfatterdebutant Bukkehave, der vist ikke er folkepensionist endnu, en lærer, som hele tiden understreger, at »EDB er fremtiden«. Det er godt at vide. EDB! Elmer skal altså have en iPad! Den får han hos en regnvåd kineser i dunkle omgivelser nede i byen i en gyde, som ellers ikke plejer at ligge der. Det er en klassiker Og snart er både han og pigen transporteret til en anden virkelighed i landet Arkadia, hvor dronning Raina den Fortræffelige nakker alle dem, hun ikke kan lide. Raina er ude efter Emmys kompetencer som gamer, og snart er spillet gående – helt uden snabel-a – for Elmer havner hos en gruppe oprørere i en hul vulkan. Og hvordan finder de to hinanden igen? Det er en klassiker. Lige siden Dennis Jürgensens ’Djævelens hule’ og frem til Emil Blichfeldts trilogi om Roboys fra sidste år har det været oplagt at flytte handlingen ind i spillenes verden, hvor man kan gøre ting, som er helt uden for offside-reglen. Elmer og Emmy kommer vidt omkring. Det hele fortælles med et glimt i øjet, en rap dialog og det underliggende budskab, at både kærlighed og EDB er kommet for at blive.