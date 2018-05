Billedbogen 'Vildfaren' er en bragende debut. Et stenskred af en bog Alt er liv i Dennis Gade Kofod og Aske Schmidt Roses bornholmske billedeventyr om Lea og Laust.

I de store byer siger forældrene til deres børn, at de skal se sig godt for, når de går over gaden. På Bornholm ude på landet husker forældre deres børn på at sige hej til stenene, når de går forbi. Ellers går det galt. Rigtig galt.