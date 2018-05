5 hjerter: »En af de smukkeste bøger, du kommer til at læse i år« Cadeau til forlaget OVO press samt oversætter for at udgive en af de allervigtigste amerikanske samtidsdigtere på dansk: CAConrad.

En af de bøger, jeg er gladest for at have fået anbefalet de senere år, er 'Ecodeviance', skrevet af den amerikanske digter CAConrad, en overvægtig mand i halvtredserne med malede negle og krystaller hængende om halsen, der indrammes af hans lange lokker, som han efter sigende ikke har klippet siden 3-års dagen for den amerikanske invasion af Irak i 2003, dvs. siden 2006. Med sit androgyne og queer udseende ligner Conrad ikke folk, som de er flest. Det gør hans poesi heller ikke.