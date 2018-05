Hun har skrevet tekster til en profan bog om Vatikanet: »I virkeligheden er det ryggesløs brug af kirken, jeg er ude i. Men der er også noget skønt ved at være urimelig«

Jeg har intet imod fodboldfans, og jeg under selvfølgelig enhver Brøndby-tilhænger at have nydt sejren over Silkeborg i den traditionsrige pokalfinale i mandefodbold Kristi Himmelfartsdag. Stort tillykke.

Men jeg har så bestemt noget imod, at fodboldfans ligefrem skal have ros af politiet for at opføre sig ikke-voldeligt, sådan som det skete, efter at mellem 15.000 og 18.000 havde marcheret i samlet flok fra Rådhuspladsen i København til Parken på Østerbro, hvor kampen fandt sted. For burde politiet ikke forvente sig af alle samfundsborgere, at de altid afstår fra at bruge vold?

En række medier bragte i timerne under og efter kampen billeder af marchen. På den ene side viser disse billeder en masse glade, forventningsfulde mennesker iført enten de karakteristiske gule Brøndby-fodboldtrøjer eller med bar overkrop – det var jo bragende godt vejr.

Men set med feministiske briller viser de på den anden side noget lidt andet: En gruppe mænd – for det var stort set kun mænd, der var tale om – som med deres blottede torsoer udbasunerede en »jeg vil leve eller dø for dette«-attitude, der fungerede som et magtmiddel.