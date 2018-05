Politiken i konsultation hos verdens mest berømte parterapeut: Sex er ikke bare noget, der vælter ud af dig

I flyveren på vej til New York læser han i bogen ’Erotisk intelligens’ – den amerikanske parterapeut Esther Perels bestseller om, hvordan man bevarer begæret i lange parforhold. Forhold som vores. Vi har været sammen i 16 år.

Han er nået til afsnittet om ’trøstekærlighed’, griner for sig selv og læser så højt for mig. Om sex, der føles som nattøj. Nattøj i flonel. Altså, sex, der føles omsorgsfuldt, betænksomt og hyggeligt. Og rigtig, rigtig kedeligt.

»Du burde virkelig læse den her bog«, siger han så.

»Øh, det skal jeg sådan set også. Jeg skal jo interviewe hende«, svarer jeg. Med en hårdhed, der kommer bag på mig selv, og som formentlig dækker over noget andet, noget sårbart. Er jeg en flonelnatkjole? Er vi? Men det spørger jeg ikke om. I stedet siger jeg:

Blå Bog: Esther Perel Psykoterapeut med speciale i parterapi. Født 1958 i den flamske del af Belgien. Kom til USA for at studere, blev gift med den amerikanske mand, hun stadig er sammen med, og har boet der siden. Mor til to voksne sønner. Forfatter til den internationale bestseller ’Erotisk Intelligens’, som er oversat til 24 sprog. Hendes TED Talks, korte foredrag, der kan ses på nettet, er vist over 20 millioner gange. Tredje sæson af Esther Perels podcast ’Where Should We Begin?’ er ved at blive produceret. Podcasten har tidligere ligget nr. 2 på iTunes podcast-chart adskillige uger i træk. I podcasten har Perel par i terapi, virkelige par med virkelige problemer. Esther Perels nye bog, ’Hvad utroskab kan lære os om kærlighed’ er netop udkommet i dansk oversættelse på Gyldendal. Arkivfoto: Emil Hougaard/Ritzau Scanpix Vis mere

»Og husk også lige, at det var mig, der foreslog, at du skulle læse den!«.

Vi mødtes i en svimlende forelskelse, der nu bærer ikke bare vores, men mange liv. Vi er gift, vi elsker hinanden. Og vi slås undertiden for at blive ved. Vi er med andre ord kernemålgruppen for parterapi og dermed også for Esther Perel, den 59-årige parterapeutiske supertanker – og belgiskfødte, amerikanskgifte, jødiske newyorker – som jeg lige nu krydser Atlanten for at møde. Mens jeg skal interviewe, skal han til andre møder. Og så får vi nogle dage sammen.

Et par dage senere åbner Esther Perel døren op til sin konsultation på 22. etage i en skyskraber på Fifth Avenue. Det er en varm dag, hun har smidt jakken, og den marineblå silketop med spaghettistropperne, kavalergangen og de bare arme smyger sig forbi mig, mens hun henter vand til os begge ude på gangen. Plus en æske nødder og en lille chokoladebar. Hun sætter sig i den røde stol over for mig, der til gengæld sidder i sofaen. Det er her, de ægtepar, som Perel rådgiver om kærlighedens veje, plejer at sidde, og på bordet mellem os står alle terapeuters kendetegn: En pakke Kleenex til fugtige øjne og knuste liv. Her i en fin trækasse med indlagt perlemor.

Esther Perels nye bog, ’Hvad utroskab kan lære os om kærlighed’, er netop udkommet på dansk.

»Men jeg har ikke skrevet en bog om utroskab«, siger hun og ser på mig med det ene øjenbryn løftet i en skarp vinkel over de gennemborende, blå øjne.

»Jeg har skrevet en bog om moderne parforhold! For utroskab omfatter hele det menneskelige drama: Fra afvisning til at blive forladt, til hævn, til besiddertrang, til hjertesorg. Jeg tænkte sådan her: Findes der nogen bedre måde at lære om hele vores relationelle system end at studere det, når det er i dyb krise?«.

Esther Perel har fået en af mine veninder til at gå til sexolog med sin mand. Hun har fået en anden veninde til at genoptage parforholdets erotiske samtale. Mens en tredje veninde brugte hele sin seneste psykologtime på at debattere de pludseligt påtrængende tanker om hendes ægteskab, Perel havde sat i gang.

Men mine veninder har ikke siddet her i sofaen på Fifth Avenue. De har ikke engang været i nærheden. Ligesom millioner af andre mennesker over hele verden er de derimod begyndt at lytte til Perels podcast, ’Where Should We Begin?’, hvor hun har åbnet en del af sin praksis for verden og nu laver parterapi for åben mikrofon. Med virkelige par med lige så virkelige problemer. Jeg fortæller hende om mine tre veninder.

»Det er præcis det, jeg prøver at opnå!«, siger hun på engelsk med sin karakteristiske franske accent.

»Jeg prøver at inspirere folk til at tale om de her ting. Gennem bogen, gennem mine talks, gennem podcasten. Hvis folk lytter til en episode af podcasten, så er det nemt at sige til deres partner: »Hey, har du egentlig nogensinde tænkt på det her i forhold til os?«. Det kan faktisk ændre ting, hvis folk begynder at tale sammen«.

Det, Esther Perel ved om moderne kærlighed, har folk fortalt hende. Gennem tre årtier har hun lyttet til tusindvis af par og rådgivet dem på de ni sprog, hun taler flydende, og det over hele verden. Det er deres historier, hun deler ud af, sammenligner og destillerer ud i bøger, foredrag og senest podcast.

Foto: Ritzau Scanpix/ Esther Perels nye bog er tilegnet hendes mand, »Jack, som jeg har elsket i tredive år«. »Der var engang en, der spurgte ham, hvordan det var at have en partner, som skriver om erotik«, fortæller Esther Perel. »Han svarede: »Jeg skriver en bog om, hvordan jeg fik min kone til at skrive om erotik!«. Så der er helt klart en udveksling af energi imellem os«.

I dag bruger hun formiddagen på interview og eftermiddagen på private klienter. Dem ser hun stadig to dage om ugen.

»Jeg er nødt til også at arbejde i et rum, hvor der ikke er blitzlys og fotografer, og hvor ingen optager. Det giver mig jordforbindelse. Og det er også derfra, mine ideer udspringer«, siger hun.

Fra parforholdets skyggeside kan Esther Perel berette om fortvivlelse, om skyttegrave, om ensomhed i tosomheden, afsky, vold, mangel på fysisk kontakt og det, der er værre. For det er ikke nemt at være nogens. Og samtidig kun være til låns – med mulighed for fornyelse, som rammerne for ægteskabet er i dag. Aldrig før har der været så mange forventninger til parforholdet. Og aldrig før er så mange knækket sammen under vægten af de mange forventninger, mener parterapeuten.

De tavse parforhold

En grøn palme vajer over det ene hjørne i den lille konsultation, hvor den grå sofa er pyntet med røde puder, mens vindueskarmen er udsmykket med nogle tilsyneladende tilfældigt placerede småskulpturer. Over skrivebordet lyser et oliemaleri af en gylden mark, muligvis et landskab fra Perels fødeland, Belgien. Ude i venteværelset er livets mirakel fastfrosset på væggen i et kunstværk: Overdimensionerede, hvide sædceller gør sig til for en befrugtet ægcelle. Rodet er her ikke, men heller ikke det modsatte.

Esther Perel drejer sine håndflader, så de vender ind mod hinanden, med lidt afstand imellem sig. Som to mennesker, der kigger hinanden intenst i øjnene.

»I begyndelsen af et parforhold står I ansigt til ansigt med hinanden«, siger hun, »sådan her«.

»Når livet så tager over – i den livsfase, du befinder dig i – begynder I at leve lidt mere side om side«.

Hun drejer håndfladerne udad, mod mig. Som to mennesker, der står ved siden af hinanden og ser et barn spille fodboldkamp. Uden øje for hinanden.

»I den fase er det ufatteligt vigtigt, at I en gang imellem gør sådan her«.

Hænderne kigger hinanden i øjnene, er så til fodboldkamp, kigger så hinanden i øjnene igen. Drejer frem og tilbage mellem verden og hinanden.

»Det er dét, der styrker parforholdet«.

Perel taler om vigtigheden af fornyelse.

»Ethvert system og enhver levende organisme er nødt til at frygte døden – og bruge den frygt til at regenerere. Men alt for ofte oplever jeg, at folk går ind i et forpligtende parforhold, og så bliver forholdet statisk. Igennem årtier. Som en kaktus, der godt kan overleve på kun en lille smule vand. Men der er ingen diversitet, der er ingen mangfoldighed af planter. Det er ren overlevelse. Og parret taler ikke sammen om det«, siger Esther Perel.

Hun mener, forklaringen ligger i de forandringer, ægteskabet har undergået. Tidligere giftede folk sig ikke af kærlighed eller passion eller for at blive personligt tilfredsstillet. Ægteskabet handlede om at stifte familie og om at opnå sociale og økonomiske rammer. Regler og ritualer, opgaver og forpligtelser var klart defineret af kirken og landsbyen, og et ægtepar var ikke nødt til at danne sin egen mening i tilværelsen.

»Dengang havde ægteskabet ingen udgang, og ofte havde folk først sex, efter de var blevet gift. Det er meget anderledes end i dag, hvor vi stopper med at have sex med andre, når vi bliver gift. Og hvor et par ikke bliver sammen, til døden adskiller dem, men ofte til kærligheden dør. Vi lever i parforhold, hvor alt er til forhandling, men vi opfører os stadig over for hinanden, som om alt var forudbestemt, og som om der ikke var behov for forhandling eller fornyelse. Det er virkelig et paradoks!«.

Samtale er ikke svaret på alt, men den er essentiel for det moderne parforhold. Og, altså, alt for ofte fraværende, lyder det.

»Mange af de samtaler er virkelig svære. Det er svært at tale om ægteskab og sex og kærlighed og om forpligtelse og forventninger og seksuelle grænser og om begær og tidligere erfaringer og traumer, for den sags skyld. Og om drømme, forhåbninger og forventninger«, siger Perel.

Men det bør ikke stoppe nogen.

»I dag gifter vi os efter måske 15 års seksuel nomadetilværelse. Og når vi så endelig møder den eneste ene, træder vi ind i en illusion om, at med os er alt indlysende, for vores liv sammen giver sig selv. Det er helt utroligt! Og det er virkelig problematisk, for det er en falsk præmis for forholdet«.

Esther Perel laver sin stemme om, spiller teater, mens hun slår armene selvindlysende ud til siden.

»Vi er ikke nødt til at tale sammen, fordi vi forstår hinanden så godt!«.

Så bliver hun sig selv igen. Læner sig fremad mod mig, som om jeg var en af hendes klienter.

»Men det er det modsatte af, hvad der burde ske! I stedet burde det være sådan, at nu havde du endelig fundet den, som du skulle have alle de her samtaler med«.

Hvorfor vægrer folk sig mod at tale om de her ting?

»Fordi det går imod det romantiske ideal! Det romantiske ideal siger, at nu hvor jeg har mødt dig, min eneste ene, min sjælefrænde, og nu hvor du møder alle mine forventninger, og jeg har valgt dig imellem tusinder af mennesker, hvad er der så at tale om?«.

En af mine veninder sagde: »Jeg hader at tale om sex. Jeg vil helst bare have, at det sker. At det er et andet rum, vi træder ind i sammen, og bare gør. Jeg føler, det ødelægger mysteriet at tale om det«.

»Åh ja«, siger Esther Perel og nikker som til en gammel, men irriterende bekendt.

Vi behandler erotik og seksualitet, som vi behandler af livet. Det er helt udeladt fra samtalen. Men forsvinder mystikken fra mad, fordi vi taler om tilberedning og kogekunst?

»Det er desværre en af de største myter inden for samliv. Da sex holdt op med at være en synd, og det blev betragtet som naturligt, begyndte det samtidig at blive opfattet som noget, der bare vælter ud af dig, uden at du er nødt til at gøre noget for det eller tale om det«.

Hun læner sig tilbage i den røde stol, som om hun ligger i en seng overmandet af sin seksualitet, og taler så med stor, påtaget uskyld.

»Sex er noget, der bare rammer mig. Jeg ved ikke noget om det! Det er ikke noget, jeg har skabt!«.

Så taler hun igen. Dundrende.

»Vi behandler erotik og seksualitet, som vi behandler ingen andre områder af livet. Det er helt udeladt fra samtalen. Men forsvinder mystikken fra mad, fordi vi taler om tilberedning og kogekunst? Forsvinder mystikken fra musik, fordi vi taler om melodier, instrumenter og genrer? Hvor ellers i tilværelsen ville din veninde anvende den form for logik, at hvis vi taler om noget, ødelægger vi det? Hvor?«.

Hun ser på mig, som om det var mig, der var veninden. Det kunne det også godt have været.

»I virkeligheden peger det på et stort ubehag i forhold til emnet. Og det peger på angst. For hvis jeg taler om sex, så er jeg nødt til at tage ejerskab over det faktum, at jeg er et seksuelt væsen. At tale om sex er en bevidst måde at erklære, at ’jeg kan lide det her. Det er en del af mig’«.

Hun ser på mig.

»Altså, det er jo ikke, fordi folk skal tale under sex. Men ikke at tale om det er en måde at distancere sig fra seksualiteten. Og samtidig vil vi tale om feminisme? Hvad laver vi? Det hænger jo ikke sammen«.

Esther Perel ønsker, at vi griber til handling i tilværelsen. Som hun svarer en kvinde i podcasten, hvis mand har været utro, og som håber på, at tiden vil fjerne hendes vrede og løse alle problemer:

»Nej! Tiden eksisterer aldrig alene. Det er det, der sker i tiden, der betyder noget. Du er nødt til at give tiden betydning. Du er nødt til selv at forme tiden«.

På hotellet

Der er mørkt i taxaen på vej mod hotellet. Jeg sniger min hånd ind under hans jakke. Imens vælter ordene ud af taxachaufføren oppe på forsædet. Chaufføren er fra Indien, kom til USA for 15 år siden. Arbejder som revisor hos Deloitte og ejer samtidig ti vogne og kører selv den ene. De to døtre er læger, de to sønner er ved at blive det. Det koster en million dollars at blive læge.

»Det her land er bygget af immigranter. Det tilhører ingen«, lyder det bag rattet.

Gad vide, hvor ofte chaufføren og hans kone har fornyet deres ægteskab? Talt om drømme og forventninger, mens han har knoklet fire millioner dollars hjem til ungerne?

Der er noget ved hotelværelser. Noget fremmed, der samtidig er dit, en iboende og dragende dualitet, som man ikke behøver kæmpe for at bevare. Vi trækker gardinerne for og vælter om i de hvide lagner.

Dagen efter spiser vi blåbærpandekager på Penelope på Lexington Avenue. Taler om noget af det, Esther Perel skriver. Paradokset i, at vi i ægteskabet søger både tryghed og eventyr. To modstridende behov, som vi alligevel forventer at kunne få tilfredsstillet.

»Når vi spiser frokost, skal vi måske vælge et sted, vi ikke har været før«, siger han og smiler.

Vi går i Central Park, hvor træerne er lyserøde og gule. Vi leder efter en kjole til mig. Vi spiser østers. Vi kommer til at gå for meget. Vi går hjem på hotellet og hviler os. Hotelværelset virker stadig.

Om aftenen bliver vi uvenner på restauranten og går hele vejen hjem under den samme paraply uden at tale sammen. Det varer helt til næste morgen.

Utroskabens kraft

»Har du mødt mange omkring dig, som har haft affærer?«, spørger Esther Perel i sin røde stol. Hun tager æsken med nødder, roder lidt rundt, indtil hun finder de nødder, hun gerne vil have. Rækker den over mod mig.

Nej, faktisk ikke.

»Ville de fortælle dig det?«.

Mine nære veninder ville fortælle det, tror jeg. Men det handler vel også om, at folk ikke reagerer på de møder, der kunne udvikle sig til affærer?

»Ja. En affære er altid et valg. Det er en af de ting, man ikke kan blive tvunget ind i. Du har ikke nødvendigvis ledt efter en affære, men du har heller ikke kæmpet imod«.

Da jeg læste Esther Perels nye bog om utroskab, slog det mig, hvor attraktive hun får de affærer, hun kalder »eksistentielle affærer«, til at lyde. For den utro part. Selv om Esther Perel understreger, at hun aldrig kunne drømme om at anbefale folk at være utro (»ligesom jeg heller ikke ville anbefale nogen at få kræft«), så lyder oplevelsen som en rus, en vækkelse.

»Ja, de føler sig i live«, siger Esther Perel.

»Og her taler jeg om kærlighedsaffærer, ikke om kroniske skørtejægere. Jeg taler om folk, som har været trofaste, dedikerede partnere i årevis, og som pludselig gør noget helt ulogisk, selvisk og destruktivt. For hvorfor bedrager folk en partner, som de elsker? Hvorfor risikerer de at ødelægge hele deres familie og alt, de har opbygget – og for hvad? Hvorfor har folk i lykkelige parforhold affærer? Det spørgsmål har vi ikke stillet før«.

Esther Perel rejser sig og henter sin bærbare computer, som for at finde svaret på det, hun lige har spurgt om. Hun læser højt af en e-mail fra en utro klient.

»Jeg blev forelsket i X på måder, jeg aldrig havde prøvet at blive forelsket før. Jeg blev fuldstændigt og aldeles overvældet, det skete meget hurtigt, og det af noget så intenst og uimodståeligt, så vi følte, at vi snublede og faldt og trillede ned ad en bjergside sammen. Vi prøvede begge to flere gange at stoppe, men blev ved med at vende tilbage til hinanden efter mere. Hvorfor blev jeg forelsket? Det er så svært at sige. Der var en stærk, fysisk kemi mellem os, men det var meget mere end det. Jeg følte, at X kunne se mig på en fuldstændigt ny måde«.

Hun lukker computeren.

»Affærer er erotiske plot! Det er historier om overtrædelse og frihed og frigørelse og udforskning og selvopdagelse og magt og autonomi. Affærer handler om at føle sig i live – og meget mindre om sex. Nogle gange involverer affærer kærlighed, andre gange ikke, men de involverer altid et oprør. Et nej til status quo i tilværelsen. Og nogle gange er det svære ved at vende tilbage fra en affære frygten for, at man igen vil føle sig død indeni«, siger hun.

Esther Perel tænker sig lidt om. Hun vipper med de blåternede, højhælede sandaler, der sidder for enden af et par nålestribede bukser med en lille lynlås ved anklen. Så taler hun igen.

En affære er et valg. Det er en af de ting, man ikke kan blive tvunget ind i. Du har ikke nødvendigvis ledt efter en affære, men du har heller ikke kæmpet imod

»Men hele oplevelsen findes jo inde i den utro selv. Jeg plejer at sige sådan her: Ofte har utro mennesker slet ikke noget ønske om at forlade den person, de er sammen med«, siger hun og slår ud med hænderne.

»Det, de ønsker, er at forlade den person, de selv er blevet til«.

På den lyserøde gangbro

Vi finder Williamsburg Bridge om formiddagen. Går tur på den lyserøde gangbro. Manhattan ligger bag os og Brooklyn foran. Det er gråvejr.

»Hvad tror du, Esther Perel ville sige om os?«, spørger han og fortsætter: »Vi forandrer os i de her år, tror jeg. Og hvad gør man så? Hvad nu, hvis forskellene bliver så store, så ingen tør tale om dem, fordi man er bange for, at de er blevet for store? Hvordan finder man ud af at vokse sammen et helt liv igennem?«.

»Det ved jeg ikke«, svarer jeg, griber ud efter hans hånd.

Kvinder i stort set ens sorte frakker, lysebrune strømper og mørke parykker passerer forbi os i små grupper. Vi er nået til kanten af det kvarter, hvor de ultraortodokse jøder bor i New York. Mændene har sorte hatte og slangekrøller. Deres påklædning er omfattet af strikse regler, ligesom resten af livet. Måske er der mindre behov for forhandling i ægteskaberne her? Eller drømmer man måske endnu stærkere om frihed?

Livet i dødvandet

Mens Esther Perel taler, leger hun med de tynde guldkæder, der går mellem hendes armbånd og ringe. Eller snor pandelokkerne mellem fingrene, til de ligner små sneglehuse, som ruller sig ud, så snart hun slipper. Hun er i bevægelse, selv om hun sidder. Hun holder hænderne frem for sig igen. Drejer dem, så de har øjenkontakt. Og bliver stående.

»En affære placerer parret tilbage i centrum af tilværelsen. Pludselig ser du to mennesker, som ikke har haft et øjeblik til at tale sammen på grund af børn, af livet, sidde og tale sammen til klokken seks om morgenen. De sover ikke, de diskuterer alting i detaljer, de har måske vild og energisk sex. De er ulykkelige og sårede, de lider. Men de er i live. Sammen. Og de er ansigt til ansigt med hinanden igen«, siger hun.

»Nogle gange kan en affære føre til, at der følger en proces inde i ægteskabet, som er parallel med den proces, som en af personerne oplevede uden for ægteskabet. Det er paradokset i det hele. Parret står over for at miste alting og indser så, at det er ikke det, de ønsker. Og så hælder de sig selv tilbage ind i ægteskabet med en fornyet energi, som de ikke har mærket noget til i lang, lang tid«, siger hun.

Affærer kan dræbe et parforhold. Give det dødsstødet, og så er det slut. Men de par, der ønsker at fortsætte sammen, tager – med affæren som katalysator – ofte fat i nogle af de samtaler om parforholdet, som de ellers aldrig har haft, siger Perel.

»Utroskaben giver den anden partner mulighed for at sige: »Jeg vil da også gerne have mere end det her! Tror du ikke, jeg havde lyst til mere? Jeg tillod bare ikke mig selv at gå efter det. Men jeg drømmer da også om et andet liv!«. Det kan gøre, at et par kan blive mere ligeværdige efter en affære«.

Men hvad, hvis ingen har været utro? Er det muligt at få den beskrevne ekstatiske følelse af et nyt selv, mens man er midt i et langt parforhold, prøver jeg. Store, kreative oplevelser kan gøre noget af det samme, svarer Perel. Eller mødet med døden, med kanten. Men meget få ting kan faktisk sammenlignes med den altomfattende karakter af de oplevelser, der kan følge med en affære. »Der er en grund til at, affærer har fascineret folk til alle tider. Og at det findes i alle former for ægteskaber. Også i åbne forhold«, siger hun.

Det, der foregår i en affære, sker jo også med en ny krop?

»Ja. Det er andre følelser. Det er ikke den samme sex, det er ikke den samme intensitet. Men det er muligt ikke bare at sende en sms, hvor der står: »Husk at købe ind«. Det er muligt at sende en sms, hvor der står: »Jeg tænkte på dig her til morgen, og jeg er stadig taknemmelig for at vågne op ved siden af dig hver dag«.

Og det betyder noget?

»Ja. Det betyder meget! Som sagt handler affærer ikke kun om sex, de handler om længsel. Det er ikke kun sex, det er energien, det er fortryllelsen, og de ting kan man arbejde for«.

Man kan høre suset af New York 22. etager længere nede.

»Der er et valg. Jeg kan møde en kvinde, der er komplet uinteresseret ovre i sit parforhold, og som så to uger senere har en affære, og dér ved hun fandeme godt, hvad hun skal gøre! Hvis folk bragte ti procent af det, de gør i en affære, ind i deres ægteskab, så ville både ægteskabet og deres partner være en hel del mere interessant«.

Fuck you like an animal

Det er aften, og der er koncert på det lille spillested ved siden af hotellet. Rockkoncert.

»I wanna fuck you like an animal!«, skriger den kvindelige forsanger, idet vi går forbi. Jeg er ikke sikker på, at han har hørt, hvad hun synger.

»I wanna fuck you like an animal!«. Nu har han, griner til mig.

Bagerst i lokalet rykker en fyr i hvid kasket og en pige frem og tilbage i takt til musikken.

Rundt om hjørnet tungekysser et par på fortovet på den måde, hvor de ligner nogen, der har glemt verden.

Et par meter længere fremme hjælpes et ungt par om at få en baby til at sidde rigtigt i klapvognen. Barnet græder.

Vi har været alle dem, tænker jeg, indimellem er vi dem igen. I glimt.

Foto: Ritzau Scanpix / »Hvis kvinder har problemer med helbredet, så er det værre for mænd, fordi de ikke går til lægen. Hvis ensomhed er slemt for kvinder, så er det værre for mænd, fordi de i endnu mindre grad rækker ud efter nogen. Hvis en kvinde, der bliver sammen med sin mand, efter han har være hende utro, bliver betragtet som en svag kvinde, så er det værre for mænd, for han er ikke kun en svag mand, han er ikke en rigtig mand«, siger Esther Perel.

De erotiske par

Der er en særlig type par, som Esther Perel er fascineret af. Det er dem, hun kalder erotiske par. Hun studerer dem, siger hun, og er altid interesseret i at tale med dem. De erotiske par har regnet den ud.

»Det er par, som formår at bevare den erotiske energi imellem sig. De bliver ved med at se på hinanden på den måde og igennem den energi. De komplementerer hinanden, de går ud og danser, de klæder sig på for hinanden. De fastholder energien. De er ikke kun partnere i familiemæssig forstand«, siger Perel

De erotiske par er ofte par, som ikke er i gang med deres første ægteskab, fortæller hun. Det er ofte parforhold med løsere grænser, i gensidig accept. Par, hvor sex er en vigtig del af deres liv og deres valg og deres ferier. Ikke at de er i en tilstand af konstant begær, men de nyder hinanden, de er tiltrukket af hinanden, og en gang imellem bringer de noget andet ind i sexlivet.

De laver soveværelset om. Og leger roomservice. De leger, de driller hinanden, de bliver ved med at flirte. De ser hinanden som andet end deres børns forældre. De får nye oplevelser sammen, »hvilket er essentielt for enhver fornyelse af et system«. De har interessante samtaler. De spørger hinanden: »Er der ting, du ville ønske, vi skulle opleve sammen, men som du aldrig har spurgt om, som du aldrig har sagt højt?«.

Jeg synes, der er mange historier om hårdt arbejde i parforhold. Mange misforståelser og problemer og sårethed og vrede. Hvor ofte møder du de her erotiske par?

»Hvis jeg spørger folk: »Hvor mange par kender du, som inspirerer dig?«. Så har de fleste måske ét par, de kan pege på. Det er en virkelig sørgelig statistik! Hvis jeg spørger dem: »Hvor mange virksomheder inspirerer dig? Ledere? Forfattere?«. Så kan de pege på mange. Der er ikke andre enheder, som har flere forventninger knyttet til sig end parforholdet. Og der er ingen andre enheder, der har færre kilder til inspiration og ressourcer til rådighed«.

Ja, men hvor ofte møder du den slags par?

Det, de utro ønsker, er at forlade den person, de selv er blevet til

»Jeg møder dem. Her og der ... Jeg kunne godt fortælle om min egen sociale cirkel, som nærmest er som en slags naturreservat, der er meget få, som går fra hinanden. Og det er heftige par, de skændes: »Ah, what the hell are you doing?«. Men der er energi. De vokser stadig. De hjælper den anden med at blive endnu mere sig selv. Men nej. Det er ikke mange par, jeg møder, som har det sådan«.

Hvorfor bliver folk overhovedet sammen, hvis det er så få, der lykkes med at bevare en intimitet sammen, også erotisk?

»Intimitet er kun én dimension i et ægteskab. Sex er ikke den eneste kilde til lykke. For mennesker, som voksede op under hårde vilkår, er alene det at have stabilitet og vågne op hver morgen med en, som er støttende og pålidelig, enormt betydningsfuldt«.

Esther Perel smiler sit skæve kaninsmil. Så bruger hun mig som eksempel.

»Den følelsesmæssige opstemthed ved forelskelse er én ting. Den anden ting er din situation: Du indgår i en enhed med din mand, men nu er I her alene, I er ikke i familiemode. I har begge to jeres egne planer, og I kommer til at få en middag i aften, hvor I tager de ting med tilbage til hinanden. Og så finder du ud af: »Shit! Jeg elsker stadig at tale med den her mand«.

Klart.

»Dét er en god partner at have i et parforhold. En partner, der skal af sted på en opgave, og som så siger: »Kommer du ikke med?«. Men jeg vil hellere tale om velfungerende ægteskaber end om lykkelige. Fordi det handler om, at ægteskabet trives. Og i trivsel er der mening. Ikke kun lykke, men formål, forbundethed og en fornemmelse af, hvorfor man er sammen«.

Familien i parken

Den mørkhårede kvinde i Madison Square Park kommer hver dag i det grønne anlæg for at fodre de grå egern, der piler rundt i græsset. Hun holder nogle nødder frem for et lille egern.

»De kan bedst lide hasselnødder«, siger hun kærligt, »men han løber helt sikkert hen og graver den ned med det samme«.

Hun har givet dyrene navne, Redtail, Patches, Scratch. Skælder ud på de besøgende i parken, der lader deres hunde skræmme egernene. Men mest af alt er hun ked af falken, som nogle gange svæver over byen, dykker og tager en af hendes gnavere.

»Heldigvis har den ikke været her længe«, siger hun og kigger op mod himlen.

Inde på græsset ser to sorte perleøjne op på hende. Så vender egernet sig om og begynder at grave i jorden.

Han venter på mig lidt længere fremme på stien. Jeg fortæller ham om kvinden.

»Var hun tosset?«, spørger han.

»Næ. Alle har vel brug for nogen. De der egern var hendes familie«, siger jeg.

Eros som modgift til døden

Esther Perel er vokset op i den belgiske by Antwerpen. I et jødisk samfund af holocaustoverlevere. Hendes far havde ni søskende, hendes mor havde syv, og de var begge to de eneste overlevere i deres familien.

Forældrene stod ansigt til ansigt med døden i fire år, så »traumerne er vævet ind i familiehistorien«, siger Perel. Men forældrene forstod begge to, at de havde fået en unik gave: De havde fået mulighed for at leve livet igen.

»Mine forældre ønskede ikke kun at overleve, de ønskede at leve. Der er en verden til forskel mellem »ikke at være død« og så at »være levende««, siger Perel.

Hun har lige været til gammel elev-fest for sin klasse. De bliver allesammen 60 og er født 13 år efter krigen, og de er alle børn af holocaustoverlevere. Men ved festen var det første gang, de talte om det.

»I hvilke hjem var det tilladt at opleve glæde og nydelse, og i hvilke hjem sivede smerten og døden igennem alting? Og mine skolekammerater sagde: »Dine forældre talte altid om holocaust, men de havde en måde at tale om det, så det næsten var morsomt. Vi sad alle sammen som naglet til jorden, når de fortalte deres heroiske fortællinger«. For mine forældre talte altid kun om det heroiske. Det, jeg huskede fra min barndom, huskede mine kammerater også«.

Ikke at alt var perfekt i Perels barndomshjem. Her var det »ikke rigtigt tilladt at være ked af det eller for sårbar«, siger hun.

Hvis folk bragte ti procent af det, de gør i en affære, ind i deres ægteskab, så ville både ægteskabet og deres partner være en hel del mere interessant

»Men jeg ved, at mine forældre kendte til at underholde, de vidste, hvordan man nyder livet, hvordan man samles, synger, danser. Det er ideen om, at man kan trodse døden med glæden. Med en form for hævnende livskraft«.

Hun fortæller, at folk ofte møder op i konsultationen og klager over »deres ugidelige sexliv«.

»Folk siger, at de vil have mere sex, men de leder i virkeligheden altid efter bedre sex. De søger at opleve noget livgivende, en forbindelse, en legesyghed, noget fornyende. Så jeg spørger: »Hvad får dig til at føle dig i live? Hvad giver dig glæde? Hvordan tænder du dig selv, ikke kun seksuelt?«. Og så svarer de: »Når jeg er i naturen, når jeg danser, når jeg lytter til musik, når jeg tager mig af mig selv«. Det handler alt sammen om oplevelser, der er fulde af liv«.

Jeg ville svare, når jeg synger, tror jeg.

»Okay, hvis jeg skulle hjælpe dig med at blive mere forbundet med din mand, ville jeg spørge: »Hvor mange gange om ugen synger du?«. Og hvis du svarer: »Hver tredje måned«, ville jeg sige, at så er jeg ikke overrasket over, at I ikke har mere sex«.

Altså, vi HAR sex ...

»Ja, ja, men ...«, Esther Perel griner, »de ting hænger altså sammen. Det handler ikke om, hvad I skal gøre i sengen, men om, hvordan du sikrer dig, at du kommer til at synge mindst en gang om ugen. Og så ville jeg sige, at næste gang I har en date, så skal han hente dig, lige efter du har sunget. Så han får del i den energi, du har det bedst i«.

Hvordan tænder du for dig selv?

»Når jeg står på en scene. Skaber en oplevelse sammen med publikum. Når jeg rejser. Når jeg spiller musik, jeg synger og spiller guitar. Dybe samtaler, allermest med mine nære venner«, siger Perel.

I alle par, der bliver ved med at udvikle sig, er der beundring, siger Perel. Beundring er vigtigere end respekt, siger hun. Fordi beundring har en indbygget idealisering. Og dermed noget mystik og distance. Når du beundrer nogen, ser du dem per definition som selvsikre, og når en person er selvsikker, har du mulighed for at begære dem. For så er du ikke nødt til at bekymre dig om dem og tage dig af dem. »Dén erotiske logik er meget klar for mig«, siger Perel.

Hun ser på sin telefon, vores tid er gået. Hun har to telefoninterview nu. Vil jeg blive siddende og lytte med? Det vil jeg gerne. Først taler hun med en journalist fra Wall Street Journal.

»Maskuliniteten har brug for at få de samme 50 år, som kvinder har fået, for at kunne gentænke sig selv«, siger hun.

Hun fortæller, at hun satte sig ved et bord i Washington Square Park for nogle år siden med et skilt, hvor der stod »gratis råd til mænd fra en kvinde«. Der var kø i tre timer, og det, alle mændene vide vide, var: »Hvad vil kvinder have?«. Kvinder var komplicerede og fulde af modsætninger, syntes mændene, og at alt, mændene gjorde, var forkert. Men det havde de aldrig talt med andre mænd om. Det er det maskuline kodeks, siger Perel til journalisten og fortæller, at hun taler med sine to sønner på 21 og 24 år næsten hver dag og om »alt det her«. Så tager hun sit vandglas, sætter det til munden, lægger hovedet bagover, lukker øjnene og drikker det hele i en ruf. Bagefter åbner hun øjnene og så taler igen.

»Alt, der er slemt i kvinders liv, er værre for mænd«.

Når hun siger noget, hun er særligt tilfreds med, laver hun thumbs up til mig. Hvis journalisten siger noget, hun er uenig i, ruller hun med øjnene. Jeg er både hendes allierede og hendes publikum, og det er tydeligt, at hun godt kan lide rollen. Hun åbner den lille chokoladebar, knipser og rækker den over mod mig. Vil jeg have? Ruller mere hår, klør sig først på næsen, så på det ene bryst. Der er en slående og attraktiv fysisk selvtillid over Esther Perel.

Da hun er færdig med telefoninterviewene, spørger jeg, hvad hun synger.

»Jeg plejede at være i et brasiliansk band, hvor jeg sang bossanova. Og i et fransk band. Men jeg synger normalt folkesange, franske chansons eller amerikansk folk, mens jeg spiller til på guitar. Jeg har også sunget i kor i ni år. Det elskede jeg. Hvad synger du?«.

Jeg synger i et politisk rockband, avisens band faktisk. Og har gjort det i to år. Efter ikke have sunget i ti år, fordi jeg arbejdet og …

»... fordi du har været mor?«.

Ja.

Esther Perel smiler over hele femøren. Så peger hun på mig.

»Vidunderligt! Dét er erotisk! Det er præcis dét, jeg talte om«.

Illustration:: Caroline Niegaard