'I bjørnens kløer' er stærk i glimtvise passager, men resten af denne lidt for lange og ujævne debutroman savner nerve Peter Mogensen debuterer med en småklodset spændingsroman om politiske intriger og truslen fra Rusland.

FOR ABONNENTER

'Russerne kommer’ lyder et slagord, der de seneste år har genfundet sin gamle alarmerende klang. I Peter Mogensens spændingsroman ’I bjørnens kløer’ er faren pludselig ganske reel, da en dansk toppolitikers familie bliver kidnappet. Anledningen er den danske overtagelse af formandsposten i FN, der står for at skulle beslutte, om Tjetjenien skal have sin selvstændighed fra Rusland.