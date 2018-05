Ny bog om Vitus Berings ekspeditioner til de fjerneste egne af det enorme Rusland sætter dagligdagens selvopfundne problemer i perspektiv ’På zarens befaling’ er en overordentlig spændende fortælling om en af Danmarks store opdagelsesrejsende, Vitus Bering, og hans ekspedition tværs over Sibirien.

Siden renæssancen har europæerne først udforsket og dernæst benyttet søvejene igennem til Asien, Amerika og Australien. Det er også disse handelsruter og den betydning, som de opdagelsesrejsende, søfarten og samhandlen har haft, der igennem århundreder har været omdrejningspunktet for historisk forskning. Men i løbet af de senere år er der tegn på en ny interesse for de gamle handelsruter over land. I 2015 udkom den britiske historiker Peter Frankopans bog ’Silk Roads’ om de sagnomspundne silkeveje til Asien, og i 2016 udgav den danske historiker Steffen Heiberg bogen ’Nye horisonter’ om handelsvejene i Europas betydning for udbredelsen af renæssancens tankegods.