6 hjerter til veloplagt bog: Forbilledlig tegneserieformidling tager humoren seriøst

Tegnerne bag

Paul Karasik. Tegneserietegner. Født i Washington, D.C. i 1956.

Mark Newgarden. Tegneserietegner. Født i Brooklyn, New York, i 1959.

Begge har siden 1980’erne tegnet til kultantologien ’RAW’, til medier som New York Times, The New Yorker og New York Press samt udgivet en række tegneserier. Sammen med David Mazzuchelli skabte Paul Karasik i 1994 en tegneserieversion af Paul Austers roman ’By af glas’, mens Mark Newgarden har lavet tegnefilm til Cartoon Network og Nikelodeon og bl.a. arbejdet med at udvikle legetøj for firmaet Topps.

Ernie Bushmiller. Tegneserietegner. Født i Bronx, New York, 1905 og død i Stamford, Connecticut i 1982. Gik ud af skolen som 14-årig for at arbejde som stikirenddreng på avisen New York World. Tegnede fra 1925 avisstriben ’Fritzi Ritz’ om Nancys moster. Nancy dukkede første gang op i 1933 og fik sin egen stribe fem år senere. Tegnede ’Nancy’ frem til sin død i 1982. Blev i 2011 indsat i ’The Will Eisner Award Hall of Fame’.

Vis mere