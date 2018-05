Nuancer savnes i hypet bog om landsforrædernes børn. Man kan håbe, den kan irritere til debat Meget omtalt bog om besættelsens 'landssvigere' er engageret, men problematisk.

Denne bog om børnene af besættelsens ’landssvigere’ er blevet hypet stærkt allerede før udgivelsen, og hvordan er den så? Med ét ord: problematisk.

Bogen tager udgangspunkt i Anne-Marie Christensens samtaler med hendes mor, der til sin død i 2016 var voldsomt påvirket af, at hendes far i 1946 fik fire års fængsel for at have gjort tjeneste i Waffen-SS og i Schalburgkorpset, og herudfra søger bogen via andre børn af dømte at generalisere billedet af retsopgørets eftervirkninger.

Boganmeldelse









Anne-Marie Christensen: Landsforrædernes børn. Skam og fortrængning – besættelsen 1940-1945. Etnovator. 171 sider. 199,00 kroner. Som abonnent får du 15 procent rabat i Boghallen og hos politikenbooks.dk samt fri fragt på Plusbog.dk. Læs mere på politiken.dk/plus.

Sådan er bogens grundholdning generelt bagatelliserende

Dens hovedsynspunkter er: At ’den nationale fortælling’ om danskerne i enig front mod Nazityskland lige fra 9. april 1940 er forløjet, men aldrig aflivet. At de 13.521 personer, der blev dømt ved retsopgøret, alene kom til at bære ’den nationale skam’ over samarbejdspolitikken. At ’folkedomstolen’ har ramt de dømtes børn som en arvesynd, og at deres loyalitetskonflikt – mellem nationen og deres far – har gjort dem ’historieløse’ og undermineret deres identitet med psykiske følger.

Indvendingerne står i kø

Det forenklede billede holder ikke i byretten. Indvendingerne står i kø.

Jamen siden 1990’erne har yngre forskere udgravet tabernes og tabuernes historie og skabt forståelse af gråzonerne og outsiderne, fra østfrontfrivillige og tysklandsarbejdere til ’tyskerpiger’ og danske nazister. Foreningen Krigsbørn (stiftet 1996) har fået tavse ’tyskerbørn’ til at træde ud af skyggen og skammen. Det har alt sammen bidraget til nuancering og udsoning og burde have været inddraget.

Jo, de dømte og deres børn var udsat for chikane, og frontkæmpernes posttraumatiske stresssyndrom har tit forplantet sig til børnene i såkaldt sekundær traumatisering. Men det er også almene krigsskader, der ramte såvel børn af kz-fanger, inklusive de 2.000 deporterede politifolk, som børn af modstandsfolk, og også her blev til loyalitetskonflikter i forhold til fædrene. Igen: nuancering savnes.

Jo, ’landssvigerbørnene’ er – som bogen nævner – også blevet ofre for familiernes fortielse. De fleste har ikke opsøgt retsakterne af angst for at erfare uhyrligheder om deres fædre, skønt disse oftest fik korte fængselsstraffe. Og frygten har forstærket skammen. Men der er også sønner, som klogt distancerede sig fra de hjemvendte, tit tyranniske, fædre – og derved selvterapeutisk slap ud af loyalitetskonflikten.

Her er vi ved et kildent punkt. Når familier undtagelsesvis går i arkiverne, er resultatet næsten en antiklimaks, for dommene går ikke i detaljer. Dels fordi de anklagede bagatelliserede deres gerninger, dels fordi myndighederne ikke havde skygge af chance for at opklare, hvad de havde bedrevet udenlands.

De mest realistiske børn indser, at når far/bedstefar har gjort tjeneste i Waffen-SS og Division Totenkopf på den barske Østfront, i kz-lejre og ved partisanbekæmpelse i Jugoslavien og Italien, har det næppe været ren søndagsskole. Som en søn siger: »De var jo ikke i Warszawa i 1942 for at dele bananer ud til børnene«.

Den slags bliver der som sagt ikke boret i, men I et tilfælde i bogen eksploderer fortiden uventet. En forsker havde afdækket, at en sønderjyde var skyldig i krigsforbrydelser, så han blev fjernet fra navnepladen i det tyske mindretals mindelund Knivsbjerg ved Haderslev.

Herom skriver Anne-Marie Christensen, at en kvinde »til sin gru opdagede, at hendes farfars navn var blevet slettet« fra mindepladen, hvorved – står der – »kvinden oplevede repressalier fra to fronter«: først afsløret af faghistorisk forskning, derpå udsat »for fordømmelse af det danske samfund for sit slægtskab med en dømt landsforræder og atter gjort sårbar over for fordømmelse af det tyske mindretal for sit slægtskab med sin farfar, hvis minde blev slettet og udstødt«.