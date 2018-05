Prisvindende roman bærer præg af ufærdige ideer og for tyk symbolik Selja Ahavas roman ender med at forplumre et smukt udgangspunkt, hvor en pige skal bearbejde sin mors død.

Når ting falder ned fra himlen i Selja Ahavas roman, ’Pludselig falder ting fra himlen’, er der flere betydninger på spil. Vigtigst er nok isklumpen, der fra en skyfri himmel falder ned og slår Saaras mor ihjel.

Der er også den mere metaagtige betydning, der har at gøre med deus ex machina: tidspunktet i et plot, hvor tingene løses lidt for usandsynligt – i antikkens teater via en gud, der hejses ned på scenen og rager kastanjerne ud af ilden. Her via isklumpen.

Selja Ahava: Pludselig falder ting fra himlen. Oversat af Lene Klit. Jensen & Dalgaard. 212 sider. 268 kroner.

Og usandsynligt kommer det i sig selv til at klinge, når den lille pige Saaras fortællerstemme bliver den eneste forankring for romanens mange dramaturgiske metarefleksioner, som når hun kan tænke »uden slutning ingen historie«.

Eller når hun – fascineret af Hercule Poirot – binder elegante sløjfer om morens død: »Er hemmeligheder netop ting, der ender uden for stregerne? Er det sådan, Poirot løser mordgåderne, at han ser de huller, hemmelighederne har efterladt i stregerne?«.

Det er en tilbagevendende fornemmelse, at der er en anden stemme på spil, der bare ikke giver sig til kende eller sådan helt bevidst taler med.

Romanen falder i fire dele – den første er den bedste. Der lægges lidt anstrengt ud med at præsentere Aristoteles’ definition af begyndelse, midte og slutning, og resten af tiden forsøger den vist at gøre op med gængs plotlogik – forfatteren er i øvrigt dramaturg og manuskriptforfatter. Men så sætter Ahava os ind i barnets sind: »Det var mors sted, det sidste spor hun efterlod, ligesom mærket efter en våd numse på saunabænken, inden det fordamper«, kan Saara tænke.

Det med, at ting falder ned fra himlen, giver bogen et magisk realistisk skær, hvor æbletræer (meget symbolsk) vokser ud af paneler (»det unge skud må have vokset derinde i lang tid«), og Saaras faster sover i tre uger, efter at hun desillusioneret har vundet milliongevinsten i lotto for anden gang. En magisk realisme noir, der ikke rigtig er magisk.

I sidste ende får magien en forklaring, og i allersidste ende forklares den med tilfældigheden: »Ting sker bare«. En isklump på en skyfri dag kan stamme fra en læk i et fly.

Faren siger, at tiden læger alle sår: »Jeg vil bare ikke have, at det skal være svært for mig at huske mor«, siger Saara, når bogen er klarest og bedst. At tiden begynder at læge, bliver i sig selv en sorg.

Efter morens død flytter hun og faren ind i fasterens eventyragtige herregård. Så får faren det bedre: »Tiden har læget ham, og eventyrfigurerne er døde. Far, der græd og tudede kakkelovnen fuld af sit hvorfor hvorfor, sidder nu her og siger derfor, fordi det passer ind i historien«. Saara derimod hjemsøges af moren, der om natten opsøger hende som spøgelse.

Resten af bogen bærer præg af flere ufærdige ideer. En af delene består af en brevveksling mellem den lottovindende faster og en fisker, der blev ramt af lynet fem gange. De finder sammen om deres uforklarlige skæbner og skriver sammen om mystiske hændelser, om længdespringeren Bob Beamon, der en dag slog verdensrekorden med en halv meter.

I tredje del er fortælleren Saaras fars nye kone – egentlig et stærkt og ganske enkelt spooky greb; fortællerstemmen stjålet af en usympatisk stedmor, der kalder vores hovedperson ’pigebarnet’. Men til sidst får Saara stemmen tilbage og kan afslutte sin fortælling i en roman, der vil så mange ting, at den kommer til at svigte det, som i glimt lykkes så fint for den: at fortælle barnets historie.