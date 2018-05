Seks hjerter til fremragende bog: Kan det virkelig passe, at en så snedigt udtænkt og overlegent forløst roman er skrevet af en debutant? Lisa Hallidayimponerer med sin elegante fortælling, der vikler skæbner og fortællinger sammen på nye og øjenåbnende måder.

FOR ABONNENTER

Man får lyst til at dobbelttjekke: Kan det virkelig passe, at en så snedigt udtænkt og overlegent forløst roman er skrevet af en debutant? ’Asymmetri’ er en imponerende roman, der vikler skæbner sammen på tværs af alder, køn, race og klasse. En kærlighedsfortælling, et øjebliksbillede af USA under Irak-krigen og en nøgleroman, der trækker veksler på Lisa Hallidays eget liv og bittersøde erfaringer med New Yorks litterære elite. Og så er den noget så sjældent som en roman, hvis titel ikke bare er et søgt forsøg på at indfange plottet i en poetisk vending; titlen er den afgørende nøgle, der kan låse hele plottet op.