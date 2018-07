Stor litterær pris: 'Den Engelske Patient' kåres som de seneste fem årtiers bedste roman Forfatteren Michael Ondaatje udtaler dog, at han ikke selv mener, at hans bog var den bedste blandt de fem nominerede.

Det er muligt, at den amerikanske sitcom ’Seinfeld’ lykkedes med at latterliggøre filmatiseringen af ’Den engelske patient’ i en af tv-historiens uforglemmelige øjeblikke, hvor Elaine sidder i biografen og råber ad den langsomt døende pilot: »Dø nu bare. Døøø!«.

Men læserne elsker stadig bogforlægget, og nu er Michael Ondaatjes roman fra 1992 netop hædret i London med den litterære pris The Golden Booker. Dermed er den kåret som de sidste 50 års bedste engelsksprogede roman.

’Den engelske patient’ er en bog, der »kryber ind under huden på dig og insisterer på, at du vender tilbage til den nu og da«, udtalte jurymedlem og forfatter Kamila Shamsie til The Guardian.

»Få romaner fortjener i virkeligheden at blive hyldest for at være i stand til at forandre. Denne gør«.

Forud for kåringen havde juryen læst de halvhundrede vinderbøger, idet hver af de fem jurymedlemmer skulle koncentrere sig om et årti og altså ti bøger hver. Medlemmerne skulle så vælge den bedste roman fra det pågældende årti, og dermed fik man en shortlist med fem nominerede romaner.

Her stod forud for publikumsafstemningen VS Naipauls ‘Fri og uafhængig’, Penelope Livelys ’Moon Tiger’, Michael Ondaatjes ’Den Engelske Patient’, Hilary Mantels ’Wolf Hall’ og George Saunders’ Lincoln i Bardo’.

Da afstemningen var slut, havde ’Den engelske patient’ fået næsten 9.000 stemmer og var dermed den ubestridte vinder.

Michael Ondaatje selv virkede umiddelbart ikke helt bekvem ved situationen, da han søndag modtog prisen ved The Man Booker 50 festival i London. Her udtalte han i følge The Guardian.

»Ikke et øjeblik tror jeg på, at det er den bedste bog på listen, især ikke når den er i selskab med VS Naipaul, en af vores tids store mestre, eller et hovedværk som ’Wolf Hall’«.

Den canadiske forfatter havde ikke selv genlæst sin egen roman siden udgivelsen, forklarede han, men sagde:

»Jeg mistænker og ved bedre end nogen anden, at ‘Den Engelske Patient’ måske er tåget og har fejl, når det gælder tempo«.