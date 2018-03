Engang var han død. Nu er han en hun: Danmarks mest umulige forfatter vinder bogpris

Politikens Frit-Flet-pris på 50.000 kr. blev her til aften givet til forfatteren Madame Nielsen for romanen 'Det højeste væsen'.

Det skete ved prisfesten, hvor Anne-Lise Marstrand Jørgensen officielt fik Politikens Litteraturpris for romanen 'Sorgens grundstof'.

Sjældent har Frit-Flet-prisen ramt så rigtigt som hos Madame Nielsen, som Mikkel Krause Frantzen i sin pristale udnævnte til Danmarks mest umulige forfatter.

Betegnelsen bliver som regel brugt i den negative betydning, men her så Krause Frantzen det mere som noget positivt, at forfatteren er umulig. Hun følger aldrig den slagne vej. Hun er umulig at sætte i bås. Man ved aldrig, om forfatteren er en mand eller en kvinde, og man kan aldrig helt være sikker på, om forfatteren er død eller levende. Det eneste, man kan være sikker på, er, at hun skriver. Altid.

Det handler naturligvis om den 54-årige forfatter, som også kan kalde sig skuespiller, dramatiker og musiker. Madame Nielsen har i årenes løb kaldt sig så mange ting, at omverdenen indimellem har haft svært ved at følge med. Engang var det Claus Beck-Nielsen og senere blev det Helge Bille Nielsen og Das Beckwerk, ligesom det i en periode bare var Nielsen. I dag er det Madame Nielsen, og hun stiller som regel op i fuld make-up, nederdel og alpehue.

Madame Nielsen kunne imidlertid ikke møde personligt op for at modtage Frit-Flet-prisen, eftersom hun for tiden er på lanceringsturne i USA med romanen 'Den endeløse sommer, som for nylig fik en flot modtagelse i The New York Times.

Hvis lanceringen i USA går godt, kan det måske bane vejen for, at også 'Det højeste væsen' bliver oversat. Hvis man spørger Politikens anmelder Mikkel Krause Frantzen, er der al mulig grund til at udsende bogen på andre sprog. I sin pristale gav han romanen følgende ord med på vejen:

»En bog om at være fri og ikke være fri, være sammen og ikke være sammen. En bog om kærlighed og om revolution. To af livets største begivenheder. En bog om kærligheden til en smuk, gådefuld rumænsk kvinde, en balletdanser, en afhopper fra Nicolae Ceaușescus Rumænien. Og en bog om netop Ceaușescu, diktator og, i den mere kuriøse afdeling, modtager af den danske elefantorden. Ceauşescu som sad på magten i over 20 år, indtil han efter en ret utilstrækkelig og på grænsen til grotesk retssag, der blev vist på direkte TV, blev henrettet sammen med sin kone i slutningen af 1989. Det er disse to historier som Det Højeste Væsen skriver frem. Den lille historie og den store historie. Dem fletter romanen sammen på mest overbevisende, fabulerende vis«.