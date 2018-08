Sommerserie om store litterære figurer: Dilemmaet gav Holger Mikkelsen liv. Så meget, at han holdt sig i live gennem syv romaner og et helt forfatterskab Holger Mikkelsen, helt og skurk gennem hele Tage Skou-Hansens forfatterskab, kunne ikke beslutte sig. Det gjorde ham til en interessant litterær figur.

Det er ikke klogt at flytte på 4. sal uden elevator, når man er blevet pensionist. Men cand.jur. og advokat emeritus Holger Mikkelsen har aldrig udmærket sig ved at træffe kloge valg. Faktisk har han haft svært ved at vælge hele livet. Det er derfor, han er god at blive klog af.