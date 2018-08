Fra dynamit til litteratur: Her er historien om verdens vigtigste litteraturpris, der er ved at drukne i skandaler Skandalerne i Det Svenske Akademi har sat Nobelprisen i Litteratur på pause. Ingen ved, hvornår prisen bliver uddelt igen, men det bliver ingen litterær døgnflue, der får den. Udskilningsløbet er langt. Her fortsætter Carsten Andersen sin serie om de store litteraturpriser.

Uden for Sverige har Det Svenske Akademi i årtier kun været kendt for én ting: at de 18 medlemmer en gang om året afslører vinderen af Nobelprisen i Litteratur. Og at forfatternavnet er så hemmeligt, at man kan spille på vinderen hos de store bookmakere.

Sådan var det i hvert fald frem til november sidste år.

Da offentliggjorde Dagens Nyheter beretninger fra 18 kvinder, som anklagede en mand med tæt tilknytning til Det Svenske Akademi for en række seksuelle krænkelser, heriblandt voldtægt. I begyndelsen blev manden kaldt Kulturprofilen. Store dele af svensk presse har de seneste måneder skrevet, at der er tale om Jean-Claude Arnault. Han er gift med digteren Katarina Frostenson, som dengang stadig sad i Det Svenske Akademi.

Sommerserie Vejen til litteraturprisen Selv om nobelprisen, verdens vigtigste litteraturpris, ikke bliver uddelt i år på grund af balladen i Det Svenske Akademi, bliver der stadig uddelt mange litterære priser En pris er imidlertid ikke bare en pris. I denne serie ser vi på, hvordan man finder frem til vinderen af nogle af de mest kendte litteraturpriser: Nordisk Råds Litteraturpris

De Gyldne Laurbær

Man Booker-prisen

I dag: Nobelprisen i Litteratur Vis mere

Derfor ... I Politikens dækning af skandalen omkring Det Svenske Akademi og nobelprisen i Litteratur har vi omtalt en af sagens hovedpersoner som ’kulturprofilen’. Fremover vil vi navngive, hvilket flere store svenske medier som Svenska Dagbladet og SVT allerede gør. Da sagen startede med en række vidnesbyrd i det svenske dagblad Dagens Nyheter, valgte Politiken at benytte deres betegnelse ’kulturprofilen’, Selv om der ikke er tale om en person, som er bredt kendt i den svenske offentlighed eller bestrider et egentligt tillidshverv, handler skandalen om misbrug af meget tætte forbindelser til en magtfuld kulturinstitution. Sagen har haft dramatiske konsekvenser for både Det Svenske Akademi og uddelingen af nobelprisen i litteratur. Politiken har derfor, på linje de fleste svenske og internationale medier, besluttet at benytte navnet Jean-Claude Arnault. Vis mere

Arnault har hele tiden afvist alle anklager. Ifølge kvinderne skete de seksuelle overgreb blandt andet i akademiets lejligheder i henholdsvis Stockholm og Paris, og Arnault pralede ifølge kvinderne af sin indflydelse på det ellers så lukkede akademi. Han kaldte sig det 19. medlem, og kvinderne har fortalt, at han også lod navne sive på en række forfattere, som stod foran at blive tildelt nobelprisen.

Flere af kvinderne mødte Arnault på Stockholm-elitens kulturelle mødested Forum, som han ejede sammen med sin kone. Stedet havde også modtaget økonomisk støtte fra Det Svenske Akademi, og Frostenson havde dermed været med til at bevilge penge til sin egen virksomhed. Ifølge flere af kvinderne, der stod frem i pressen, opererede Forum desuden med sorte penge til de ansatte.

Den meget korte version af akademi-skandalen er, at der siden blev indledt både advokat- og politiundersøgelser af alt fra seksuelle overgreb til inhabilitet og økonomiske fiflerier. Undervejs blev akademiet flået midt over. Den ellers tillukkede forsamling begyndte at skændes for åbent tæppe i medierne. Flere medlemmer trak sig i protest eller blev presset ud, og resultatet er, at kun 10 medlemmer ud af 18 er tilbage.

Og uddelingen af årets nobelpris er aflyst. Det er ikke engang sikkert, at verdens vigtigste litteraturpris bliver uddelt næste år.

Selv om muligheden for en aflysning lå i luften, var det en sensation, da den i maj blev en realitet. Det er stort set kun de to verdenskrige, der har forhindret prisen i at blive uddelt, siden den i 1901 blev det første gang.

Fra dynamit til litteratur

Nobelprisen bliver formelt uddelt i henhold til Alfred Nobels testamente. Nobel blev rig på at opfinde dynamitten, og en del af sin formue testamenterede han til uddeling i fem årlige priser, heriblandt en litteraturpris. Det er dog en tilsnigelse at sige, at prisen følger Nobels ønsker.

For alle priserne mente Alfred Nobel, at man skulle belønne de mennesker, som i det forløbne år havde præsteret det ypperste inden for deres område. Sådan er det efterhånden sjældent, når det handler om litteraturen. Doris Lessing fik eksempelvis prisen, da hun var 88 år og havde et stort forfatterskab bag sig.

Oprindelig mente Nobel også, at man skulle belønne den litteratur, der udmærkede sig i »ideal retning«, hvad man godt kunne tolke derhen, at litteraturen nærmest skulle være opbyggelig. I akademiet har man været helt klar over, at valgene af prisvindere ikke opfyldte testamentets betingelser, som Horace Engdahl, tidligere ordførende i akademiet, fortalte i et interview her i avisen for godt tre år siden.

»Hvis ikke man flytter sig hele tiden, ender man med at være en kuriositet. Hvad skulle vi vælge, hvis vi fulgte de oprindelige retningslinjer? En inder, der skriver, at gud er i alt?«, spurgte Engdahl retorisk og slog en høj latter op.

I dag har man ikke så meget at grine ad i akademiet. De interne stridigheder har slidt hårdt på alle, mens de svenske medier har dækket krisen i akademiet massivt. Ikke desto mindre forsøger de tilbageværende medlemmer at opretholde arbejdet med at finde de fremtidige prismodtagere.

Hemmelige vurderinger

Horace Engdahl sidder stadig centralt placeret i Nobelkomiteen, som Per Wästberg lige nu er formand for. Komiteen er den sluttede kreds på fem personer, der sorterer og samler materiale sammen, så det samlede akademi til sidst kan træffe det endelige valg.

Den første sortering begynder 1. februar. Fra hele verden indkommer omkring 350 forslag til årets prisvinder. Litteratur- og sprogprofessorer, forfatterforeningsformænd, tidligere prismodtagere og medlemmer af Det Svenske Akademi og tilsvarende institutioner i udlandet kan foreslå priskandidater. Forslagene har et vist overlap, så bruttolisten som regel ender på 200 navne.

De fleste bliver hurtigt forkastet, også hvis nogen skulle finde på at foreslå sig selv. Fagbogsforfattere, litterære letvægtere og forfattere, som er foreslået af ideologiske eller nationale grunde, luges også væk, og i april er listen nede på 20 navne. Hvis der er tale om navne, som ikke er foreslået tidligere, kan der indhentes ekspertudtalelser og eventuelt prøveoversættelser.

Inden slutningen af maj, når akademiet holder sidste møde inden sommeren, når listen ned på 5 navne, og der vil ofte være gengangere fra tidligere år, så medlemmerne ikke skal læse et helt forfatterskab op, men kan nøjes med at undersøge, om en forfatters seneste udgivelse har styrket eller svækket vedkommendes chancer.