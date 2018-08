'Beowulf' kommer i ny tilgængelig prosaversion: »Det er et hovedværk i verdenslitteraturen og en elementært spændende historie« Forfatter og litterat Keld Zeruneith har gendigtet det gamle oldengelske epos ’Beowulf’ i en prosaversion. Men hvorfor egentlig?

Vil du ikke lige genopfriske vores hukommelse. Hvad handler ’Beowulf’ om?

»Digtet er skrevet på oldengelsk, men foregår faktisk i Lejre og i Gøterland, formentlig Sydsverige. Den danske oldtidskonge Roar er hjemsøgt af monsteret Grendel. Beowulf, som er en ung gøter, vil vinde ære ved at hjælpe danskerne af med uhyret. Og han må bagefter slås med Grendels frygtelige mor. Beowulf bliver selv konge for gøterne og må 50 år efter kæmpe med en drage, han overvinder, men som samtidig dræber ham«.

»Det er grundlæggende en kamp mellem tilværelsens onde kræfter, symboliseret af monstrene, og en heltefigur, der er blevet sammenlignet med Kristus«.

Og hvorfor er det lige, det stadigvæk er relevant at læse et mere end 1.000 år gammelt heltekvad?

»Tiden er jo vild med vikinger og historier om dem. Og ’Beowulf’ er en elementært spændende historie om en helteskikkelses kamp med uhyrer som led i hans tilblivelse som mand og helt«.

»For nogle år siden blev der også lavet en film om Beowulf med Anthony Hopkins i rollen som kongen og ... hvem var det, nu der spillede Grendels mor?«.

Var det ikke Angelina Jolie?

»Jo, præcis! Det siger noget om digtets aktualitet, at man kan lave så stor en hollywoodfilmatisering af det«.

»Fortællingen siger desuden en helt masse om overgangen fra én tidsepoke, den hedenske, til en kristen livsopfatttelse; det er også interessant at se, hvordan disse to epoker glider sammen på en næsten uadskillelig måde, som er årsagen til, at digtet er det mest kommenterede i engelsk litteraturforskning«.

blå bog Keld Zeruneith Født i 1941. Dr.phil. og docent emeritus ved Københavns Universitet. Har udgivet flere digtsamlinger, litterære biografier og litteraturhistoriske bøger. ’Beowulf. En gendigtning’ udkommer 30. august 2018 på Gyldendal. Vis mere

Så det er også et væsentligt digt rent litteraturhistorisk?

»’Beowulf’ er et hovedværk i verdenslitteraturen og et unikt digt som det tidligste og største vidnesbyrd om overgangen til vikingetiden, formentlig skabt i 700-tallet. Det eneste manuskript, der findes, er fra omkring år 1000, men man må gå ud fra, at det har været mundtligt overleveret længe før det«.

Hvorfor besluttede du dig for at gå i gang med at gendigte det?

»Under mit årelange arbejde med hele den angelsaksiske digtning, som jeg har beskrevet i min bog ’De sidste tider’, fik jeg kendskab til sproget, så jeg syntes, det kunne være sjovt at gendigte ’Beowulf’ på ny«.

Stødte du på nogle udfordringer, da du gik i gang?

»Det sværeste var, at digtet udfolder sig i en heroisk verden med alle dens begreber, for der findes ikke nuancerede udtryk på et nutidigt sprog. For eksempel er der omkring 15 ord for ’sværd’«.

»Desuden er digtet mange steder simpelthen svært at forstå, bl.a. fordi manuskriptet er ødelagt i marginen efter en brand«.

Det er oprindelig et digt. Mister det ikke noget i oversættelsen til prosa?

»Jeg har her været inspireret af Otto Gelsteds fornemme prosaoversættelser af ’Odysseen’ og ’Iliaden’, og jeg har søgt at gøre gendigtningen så præcis som muligt i forhold til originalen og håber på den måde at have givet digtet en læservenlig tilgængelighed«.