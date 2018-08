Jes Stein Pedersen til Mette Bock: Forfatterne laver ikke andet end at blande sig i samfundsdebatten

Kulturminister Mette Bocks opfordring til kunstnerne om at blande sig mere i samfundsdebatten er overraskende. Det er den, fordi de da har gjort netop det i årtier!

Tænk på Bjørn Nørgaard, Simone Aaberg Kærn og Jens Galschiøt, der hver på sin måde har brugt kunst til at tematisere politiske problematikker. Tænk på den måde, som arkitekter skaber bygninger og byrum, der forsøger at få æstetik, funktionalitet og bæredygtighed til at gå op i en højere enhed. Tænk på dramatikerne, manuskriptforfatterne, filminstruktørerne.

Tænk ikke mindst på alle de forfattere, der selv om de hverken er sociologer eller filosoffer pligtskyldigt tager rollen som tvivler, orakel eller korrektiv på sig og udtaler sig om samfunds- og åndsforhold.

Jeg har selv mødt en del efterhånden i arbejdsmæssig sammenhæng, og samtalerne kommer hurtigt til at handle om samfundet og ånden. Det lille menneske i den store historie. Sammenstødet mellem det helt personlige og det fælles. De bedste forfattere evner at skrive og fortælle om smertepunkter, der på samme tid er blevet til pejlemærker i menneskers og nationers liv.

Freud mente, at neurotikere lider af erindringer. Det gør forfattere også. Men i stedet for at lægge sig på briksen skriver de bøger. Den slags er krævende, og det er dybest set i respekt for denne blanding af selvransagelse, meddelelsestrang og skrivekunst, at forfatteren som figur nærmest er udstyret med en slags moralsk overhøjhed. Ikke fordi de er bedre mennesker. Men fordi de har bakset med vigtige spørgsmål. Vendt og drejet dem.

Idiosynkratisk højvande

Som Jens Smærup Sørensen f.eks. gjorde det i ’Mærkedage’, hvorefter der ikke var en bedre og mere troværdig kilde i den ganske nation at gå til end netop ham i mange år, hvis man vil have kloge bud på, hvad forandringen af landbrugslandet Danmark til et moderne industrisamfund havde gjort ved folk helt ind i deres inderste.

Jeg talte engang i 90’erne med William Gibson, der da var fremstormende cyberpunk-forfatter. Han fortalte, at han fornylig havde haft sådan en dejlig nostalgisk fornemmelse i en park i Østtyskland. Det viste sig at være lugten af ddt, som han kendte fra sin barndom, der fremkaldte den.

Selv tillagde han ikke erindringen stor betydning, den kom i en bisætning, men for mig blev det til en blivende erkendelse af kompleksiteten og sprængfarligheden i nostalgi. Man længes efter barndommen, fordi en farlig plantegift, der stadig bruges i et diktatur, pludselig rammer ens næsebor. Ikke madeleinekage dyppet i lindete, men den tabte tid genfundet ved hjælp af ddt. Tak, Gibson.

For nylig udkom Hans Roslings bog ’Factfulness’, der konkluderer håbefuldt om verdens sande – og temmelig gode – tilstand. Hvis man lytter til skønlitterære forfattere, er det en anden historie, man som regel får. De er, som nævnt, hverken sociologer eller filosoffer, men snarere idiosynkrater, der borer sig ind i og ned i alt muligt, så det er det, man får: et stærkt personligt, ofte særegent bud på, hvordan det står til.

I næste uge er det idiosynkratisk højvande ved Nordsjællands smukkeste kyststrækning. Forfattere i flok fyrer den af på Louisianas scener, og lur mig, om ikke der falder et og andet betydningsfuldt af om ånd og samfund.