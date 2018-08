Fem hjerter til vild og vemodig fotobog: Flanøren Teju Cole minder os om, at synet bedrager

Blå bog

Teju Cole

Født i 1975 i USA, opvokset i Nigeria. Har skrevet novellaen ’Every Day is for the Thief’ og romanen ’Open City’ (da. 2014, ’Åben by’).

I 2016 udkom essaysamlingen ’Known and Strange Things’ og senest fotobogen ’Blind Spot’. Teju Cole underviser, udstiller og skriver fotokritik for New York Times Magazine. Har modtaget adskillige priser.